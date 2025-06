Octavia Spencer tornerà nel sequel dell’horror Ma

La casa di produzione Blumhouse ha annunciato ieri, durante il simposio Business of Fear, che la vincitrice dell’Oscar Octavia Spencer tornerà nel sequel del film horror di vendetta del 2019, Ma (leggi qui la spiegazione del finale del film). Il film, diretto da Tate Taylor, già regista di The Help (con cui Spencer ha vinto l’Oscar), ha incassato oltre 60 milioni di dollari al botteghino mondiale con un costo di produzione dichiarato di 5 milioni di dollari.

In Ma, scritto da Scotty Landes, una donna sola stringe amicizia con un gruppo di adolescenti e decide di lasciarli fare festa a casa sua. Proprio quando i ragazzi pensano che la loro situazione non potrebbe andare meglio, iniziano ad accadere cose che li portano a mettere in discussione le intenzioni della loro ospite.

“Ma si è rivelato un fenomeno sociale sin dalla sua uscita nel 2019, con i fan che hanno accolto con entusiasmo il film e l’iconica interpretazione di Octavia nel ruolo di Ma. A Ma piace dire ‘non farmi bere da sola’, quindi siamo entusiasti che Octavia si unisca a noi per un secondo round”, ha dichiarato Jason Blum, fondatore/CEO di Blumhouse, secondo quanto riportato da Deadline.

Il sequel è giustificato anche dal fatto che il film ha acquisito un seguito ancora più forte negli anni successivi, generando vari meme, tra cui poster parodia e immagini di vario tipo. Octavia Spencer si è persino unita al divertimento nel 2020, organizzando un concorso online per il “miglior meme di Ma” e assegnando numerosi premi. Nel 2024, ha fatto riferimento al film in un breve video pubblicato dalla campagna presidenziale di Kamala Harris.

Sarà dunque ora interessante avere maggiori informazioni su questo progetto, tra cui capire in che modo proporrà il ritorno della sua protagonista, considerato il finale del primo film dove si propone la sua apparente morte. Altresì, sarà interessante scoprire quali altri attori si uniranno ad Octavia Spencer nel film. Al momento non è però noto quando avrà inizio la produzione del film.