Superman: svelato il rating del film!

Il film Superman della DC Studios diretto da James Gunn ottiene la sua classificazione ufficiale mentre l’universo DC si prepara a debuttare con il nuovo Uomo d’Acciaio. Sono passati anni dall’ultima volta che l’ultimo figlio di Krypton ha avuto un film tutto suo, ma il luglio 2025 cambierà le cose con il film di Gunn, che costituirà una base fondamentale per il nuovo franchise DCU. Mentre la DC Studios è stata impegnata a promuovere il film attraverso trailer, poster e vari prodotti di merchandising, è ora stato finalmente confermato un dettaglio cruciale per il film.

Con il film solista di David Corenswet pronto per la sua grande uscita estiva, Film Ratings ha confermato che Superman è classificato PG-13 per violenza, azione e linguaggio. Questo continua una tendenza che dura da quasi due decenni nella storia cinematografica dell’Uomo d’Acciaio. Sin dal 2006, con Superman Returns, i film live-action di Superman – tra cui Batman V Superman: Dawn of Justice e Justice League – sono stati classificati PG-13, mentre i film con Christopher Reeve erano tutti classificati PG.

Poiché il film Superman di Gunn è stato classificato PG-13, ha quindi la stessa classificazione di L’Uomo d’Acciaio di Zack Snyder, ma c’è una leggera differenza. Il film del 2013 è stato classificato “per intense sequenze di violenza fantascientifica, azione e distruzione, e per alcune espressioni linguistiche”. Da tutti i trailer di Superman usciti finora, è chiaro che i rispettivi film di Gunn e Snyder sono molto diversi tra loro, nonostante abbiano la stessa classificazione. Lo stesso si può dire guardando il film di Gunn e Batman V Superman di Snyder, entrambi classificati PG-13, mentre il film del 2016 ha ottenuto la sua classificazione “per intense sequenze di violenza e azione in tutto il film e per alcune scene sensuali”.

Guardando la filmografia dei supereroi di Gunn per fare un confronto, Superman è più in linea con la trilogia di Guardiani della galassia per quanto riguarda la classificazione, dato che anche tutti e tre i film dell’MCU sono stati classificati PG-13. L’unico film DC che Gunn ha realizzato in precedenza è stato The Suicide Squad, parte della timeline cinematografica del DCEU, ma il film del 2021 è stato classificato come R a causa di “violenza forte e sangue, linguaggio volgare, alcuni riferimenti sessuali, uso di droghe e brevi scene di nudo esplicito”. Data la natura di Superman, PG-13 è la classificazione più ovvia per il film DCU dell’Uomo d’Acciaio, soprattutto perché DC Studios mira a riportare in auge una versione più luminosa della leggenda DC.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, conDavid Corenswetnei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast ancheRachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

Superman, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di Superman sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).