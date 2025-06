Oscar 2026: anche Tom Cruise tra gli Oscar onorari della prossima edizione

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato che Tom Cruise, Debbie Allen e lo storico collaboratore di Spike Lee e scenografo Wynn Thomas riceveranno gli Oscar onorari ai Governors Awards 2025. Inoltre, Dolly Parton riceverà il Jean Hersholt Humanitarian Award dell’Academy.

Le statuette degli Oscar saranno consegnate durante la cerimonia della 16a edizione dei Governors Awards, il 16 novembre presso la Ray Dolby Ballroom dell’Ovation Hollywood.

“I Governors Awards di quest’anno celebreranno quattro personalità leggendarie le cui straordinarie carriere e il cui impegno per la nostra comunità cinematografica continuano a lasciare un segno duraturo”, ha dichiarato la presidente dell’Academy Janet Yang in un comunicato stampa. “Il Consiglio di Amministrazione dell’Academy è onorato di riconoscere questi brillanti artisti. Debbie Allen è una coreografa e attrice pioniera, il cui lavoro ha affascinato generazioni e attraversato generi. L’incredibile impegno di Tom Cruise nei confronti della nostra comunità cinematografica, dell’esperienza teatrale e della comunità degli stuntman ci ha ispirato tutti. L’amata attrice Dolly Parton incarna lo spirito del Jean Hersholt Humanitarian Award attraverso la sua incrollabile dedizione alle iniziative benefiche. E lo scenografo Wynn Thomas ha dato vita ad alcuni dei film più duraturi grazie al suo occhio visionario e alla padronanza della sua arte.”

L’Oscar alla carriera è una statuetta assegnata “per onorare una straordinaria distinzione nel percorso professionale, contributi eccezionali allo stato delle arti e delle scienze cinematografiche in qualsiasi disciplina, o per il servizio eccezionale all’Academy”, secondo l’Academy stessa.

I Governors Awards non vengono trasmessi in televisione, ma i vincitori vengono tradizionalmente premiati durante la cerimonia degli Oscar. Ciò accadrà per questo gruppo alla 98a edizione degli Oscar, prevista per il 16 marzo 2026 al Dolby Theater e presentata ancora una volta da Conan O’Brien.