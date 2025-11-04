Paul Dano e Robert Pattinson preparano un film con A24 prima di Batman 2

Paul Dano e Robert Pattinson hanno dimostrato di essere una coppia vincente, interpretando rispettivamente Batman e l’Enigmista nel film The Batman di Matt Reeves. Tuttavia, in vista di The Batman 2 (la cui uscita è prevista per ottobre 2027), è stata confermata la partecipazione dei due attori a un nuovo film della A24. Questo dramma, intitolato The Chaperones, sarà prodotto dalla società di produzione di Pattinson, Icki Eneo Arlo.

Con India Donaldson (Good One) alla regia, The Chaperones vedrà protagonisti Dano insieme al duo di The Long Walk Cooper Hoffman e David Jonsson, seguendo “tre amici fannulloni che vengono assunti per trasportare un adolescente problematico attraverso il paese” subito dopo Natale, come riportato da Variety. Il nuovo arrivato Sebastian Black sta scrivendo la sceneggiatura, mentre la società di produzione di Brad Pitt, Plan B, sarà anche produttrice.

Si tratta di un progetto entusiasmante per tutti i soggetti coinvolti, vista l’impressionante esperienza di A24 in tutti i generi. La casa di produzione indipendente ha distribuito quest’anno film come Sorry, Baby e If I Had Legs I’d Kick You, entrambi tra i candidati ai Gotham Awards 2025. Altri titoli includono Eddington, Materialists e The Smashing Machine, mentre il principale candidato agli Oscar dello studio, Marty Supreme, deve ancora uscire.

Non essendoci alcuna notizia su quando The Chaperones potrebbe iniziare le riprese, non è chiaro se il pubblico vedrà prima questo film o The Batman 2. Le stelle nascenti Hoffman e Jonsson, famose per Licorice Pizza, Saturday Night, Alien: Romulus e Industry, hanno entrambe altri progetti in programma. Dopo il successo di The Wizard of the Kremlin, Dano sembra concentrarsi solo su questo.

Dano è diventato famoso a metà degli anni 2000 con Little Miss Sunshine del 2006 e There Will Be Blood del 2007, entrambi candidati all’Oscar come miglior film e il secondo sconfitto di misura da No Country For Old Men.

Dano ha continuato a recitare in Escape at Dannemora, Mr. & Mrs. Smith e The Fabelmans, diventando un attore che potrebbe facilmente essere scelto per una nuova e rilevante interpretazione di The Riddler.

Pattinson è diventato famoso con il ruolo di Edward Cullen nella saga di Twilight, dopo aver interpretato il ruolo significativo di Cedric Diggory in Harry Potter e il calice di fuoco. Tuttavia, è da tempo che ha abbandonato il sentimento di basso livello associato a Twilight, lavorando con registi acclamati in Tenet, Mickey 17 e Die My Love, con film in uscita tra cui Dune 3 e The Odyssey di Christopher Nolan.

Dano e Pattinson sono affermati separatamente come creativi di prestigio, ma insieme sono affascinanti, rendendo significativa la loro prossima collaborazione. Tuttavia, The Chaperones sarà accompagnato anche dall’uscita di The Batman 2 e potrebbe spingere il pubblico a chiedersi che tipo di film vorrebbe vedere prossimamente da entrambi gli attori.