Nobody Wants This rinnovato per una terza stagione

Un’altra stagione, un altro rapido rinnovo per Nobody Wants This. Netflix ha ordinato una terza stagione della commedia romantica, con Adam Brody e Kristen Bell, che debutterà nel 2026. La notizia arriva 12 giorni dopo l’uscita della seconda stagione di 10 episodi della serie, creata da Erin Foster, il 23 ottobre.

Nei suoi primi 11 giorni, la seconda stagione ha totalizzato 18 milioni di visualizzazioni a livello globale, classificandosi al primo posto nella classifica globale Netflix per due settimane consecutive e raggiungendo la Top 10 in 82 paesi. Sebbene questo risultato sia inferiore a quello della prima stagione, che aveva totalizzato 26,2 milioni di visualizzazioni nei primi 11 giorni, è comunque un risultato positivo per una serie comedy, soprattutto perché la seconda stagione di Nobody Wants This non ha visto grandi traguardi sentimentali. Dopo la prima stagione movimentata, in cui Joanne (Bell) e Noah (Brody) si sono conosciuti, innamorati e si sono lasciati brevemente prima di riunirsi, la seconda stagione ha seguito il corso naturale di una relazione, raccontando in gran parte gli sforzi dei due per fondere le loro vite.

“Non potrei essere più entusiasta di iniziare la terza stagione di questa serie”, ha detto Foster. “È un privilegio poter scrivere della mia coppia preferita su una scala come questa. Purché non mi sottragga troppo tempo ai reality show serali, lo farò finché vorranno!”

A differenza del rinnovo per la seconda stagione di Nobody Wants This, avvenuto 14 giorni dopo il debutto della serie, il rinnovo per la terza stagione non prevede un cambio di showrunner. Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan, che si sono uniti alla serie dopo la prima stagione, continueranno a essere co-showrunner e le riprese della serie continueranno a Los Angeles.

“Siamo davvero grati a Netflix e a 20th per averci regalato un’altra stagione di Nobody Wants This”, hanno dichiarato Konner e Kaplan. “Questo lavoro è incredibilmente divertente. Lavorare con la talentuosa Erin Foster, questo incredibile cast di professionisti talentuosi e divertenti, autori straordinari e una troupe incredibile è stata un’esperienza davvero fantastica. Forza Dodgers!”

Erin Foster e Sara Foster sono produttrici esecutive attraverso la loro Fatigue Sisters Productions, insieme a Konner, Kaplan, Steven Levitan, Bell, Danielle Stokdyk, Jeff Morton, Nora Silver e Oly Obst di 3 Arts. La serie è prodotta da 20th Television. Oltre a Bell e Brody, il cast principale di Nobody Wants This include Justine Lupe, Timothy Simons e Jackie Tohn.