Marty Supreme: le prime reazioni elogiano l’interpretazione di Timothée Chalamet

Di Gianmaria Cataldo

Marty Supreme film 2025
Timothée Chalamet in Marty Supreme. Cortesia di A24

Il 2026 sarà l’anno in cui Timothée Chalamet vincerà finalmente un Oscar? Il nuovo progetto del due volte candidato al premio, la commedia sportiva liberamente ispirata a fatti reali Marty Supreme, sta infatti suscitando grande interesse dopo la sua anteprima mondiale al New York Film Festival.

Diretto da Josh Safdie e interpretato anche da Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion e Kevin O’Leary, Marty Supreme segue il percorso verso la grandezza del giocatore di ping pong americano Marty Mauser. Le prime reazioni al film sono dunque state per lo più positive, concentrandosi su ciò che la performance di Chalamet significherà in vista della stagione dei premi.

Liam Crowley di ScreenRant ha definito Marty Supereme “il miglior film dell’anno”, che ha “tutta l’energia maniacale tipica di Safdie perfettamente infusa con il carisma generazionale del principe promesso”. Nel frattempo, Ramin Setoodeh, co-redattore capo di Variety, ha affermato senza mezzi termini che questa è “la migliore interpretazione di Timothée Chalamet fino ad ora”.

Per alcuni, il tono del film di Safdie non ha però funzionato del tutto: @jasonosia ha così recensito Marty Supreme: “Safdie al 100%. Sudato, veloce, tentacolare, divertente, tonalmente squilibrato ed esasperante! […] Chalamet è straordinario ed è al massimo della sua sicurezza di sé e della sua instabilità. È divertente e modestamente saggio, ma la seconda parte è così incline alla mania che può essere estenuante, nel bene e nel male“.

Marty Supreme sembra dunque avere un’atmosfera molto folle, ma la maggior parte dei critici riesce a capirlo. David Crow ha detto che “è un’esplosione assoluta di adrenalina e il seguito di Diamanti grezzi che stavamo aspettando”. Alcuni spettatori stanno anche utilizzando i social media per sottolineare le interpretazioni dei comprimari. Ad esempio, @realityysimp ritiene che Odessa A’zion dovrebbe essere considerata una candidata all’Oscar.

In particolare, David Canfield, scrittore senior di The Hollywood Reporter, è d’accordo su questo punto, menzionando “una straordinaria Odessa A’Zion alla guida di un superbo cast di supporto”. Canfield sottolinea ancora una volta cosa potrebbe significare questa svolta per Chalamet, affermando che si tratta della “migliore interpretazione della sua carriera: è nato per interpretare questo personaggio”, elogiando al contempo la “regia importante ed esaltante”.

La trama e il cast di Marty Supreme

La sinossi ufficiale del tanto atteso film di Josh Safdie basato sulla vita del giocatore di ping pong Marty Reisman recita: “Un giovane con un sogno che nessuno rispetta attraversa l’inferno e torna indietro alla ricerca della grandezza”. Il film, oltre a Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow vanta un cast composto da Fran Drescher nel ruolo della madre di Marty e ancora il rapper Tyler, the Creator, il mago Penn Jillette, Odessa A’zion, il personaggio di “Shark TankKevin O’Leary (alias Mr. Wonderful) e il regista Abel Ferrara.

La commedia drammatica sportiva è un racconto romanzato della vita reale di Marty Reisman, cinque volte medaglia di bronzo ai Campionati mondiali di tennis tavolo, scomparso nel 2012. Il direttore della fotografia Darius Khondji ha dichiarato all’inizio di quest’anno che Chalamet si è allenato a fondo per interpretare la star del ping pong. “Voleva essere come un vero giocatore di ping pong [professionista] quando ha iniziato le riprese”, ha detto Khondji.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
