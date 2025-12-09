HomeCinema News2025

Paul Dano si unisce al cast del thriller psicologico di Florian Zeller “Bunker”

Di Gianmaria Cataldo

-

Paul Dano
Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Paul Dano è stato ufficialmente confermato nel cast di Bunker, il nuovo thriller psicologico diretto da Florian Zeller (The Father, The Son). L’attore affiancherà Javier Bardem e Penélope Cruz, insieme a Stephen Graham e Patrick Schwarzenegger, come riportato da Variety.

Siamo entusiasti di accogliere Paul Dano nel cast,” ha dichiarato Zeller. “Da Little Miss Sunshine a Il petroliere, Paul mi ha sempre impressionato come attore. Possiede un’eccezionale singolarità, qualcosa di veramente unico, e in questo senso è davvero insostituibile.”

Le riprese di Bunker sono iniziate la scorsa settimana. Il film segue un architetto incaricato di progettare un bunker di sopravvivenza per un magnate della tecnologia; nel corso del progetto, sua moglie comincia però a riconsiderare il loro matrimonio di 17 anni. Il film si propone come un’intensa esplorazione delle tensioni personali ed etiche che una coppia deve affrontare in un mondo sempre più instabile, mettendo in luce il tumulto interiore e le decisioni complesse della vita contemporanea.

Zeller ha affermato di aver scritto il film pensando specificamente a Bardem e Cruz, ispirandosi alla loro relazione reale per esplorare le dinamiche di una coppia e il confine tra realtà e finzione. Il regista ha infatti attraverso i due attori e il loro reale legame, l’obiettivo di esplorare le complessità di una relazione fondendo l’autenticità emotiva con una “sfocatura tra realtà e finzione”.

Per quanto riguarda Paul Dano, l’improvviso aumento di attenzione – scatenato da Tarantino che lo ha definito sopravvalutato a “il peggior attore del sindacato attori – ha suscitato un’ondata di sostegno da parte dei suoi colleghi. Evidentemente nessuno la pensa come Tarantino in questo caso e Dano può continuare la sua brillante carriera sapendo di avere il sostegno dell’intera industria.

ALTRE STORIE

