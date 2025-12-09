Donald Trump commenta l’acquisizione di Warner Bros. da parte di Netflix

Dopo la vittoria di Netflix nella corsa all’acquisizione di Warner Bros. con un’offerta di 82,7 miliardi di dollari, Paramount ha presentato una nuova proposta per un possibile takeover ostile. Ora, durante un incontro alla Casa Bianca, anche il presidente Donald Trump ha detto la sua in merito, dichiarando di non sostenere né Netflix né Paramount.

“Conosco bene queste aziende. So cosa stanno facendo, ma devo vedere… quale percentuale di mercato hanno. Dobbiamo vedere la percentuale di mercato di Netflix, la percentuale di Paramount. Nessuna di queste aziende è particolarmente mia amica. Voglio fare la cosa giusta.”

Trump ha poi confermato di aver incontrato di recente il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, definendolo “un uomo fantastico”, ma – stando a quanto riportato da Bloomberg – ha aggiunto anche: “Ho molto rispetto per lui, ma è una grande quota di mercato. Non c’è dubbio. Potrebbe essere un problema.”

L’incontro con Sarandos ha riguardato la fusione di Netflix con Warner Bros. e l’integrazione di HBO Max, che conta circa 128 milioni di abbonati, nella piattaforma di streaming di Netflix, già con oltre 300 milioni di utenti. Trump ha sottolineato che l’acquisizione dovrà passare attraverso una revisione normativa: “Deve seguire un processo, e vedremo cosa succede… Sarò coinvolto in quella decisione.”

La transazione sarà valutata dal Dipartimento di Giustizia e dalla Federal Trade Commission, con possibili implicazioni antitrust legate alla quota di mercato combinata di Netflix e Warner Bros. La questione del futuro delle uscite cinematografiche teatrali e della libreria streaming di HBO Max resta al centro delle valutazioni del mercato.

