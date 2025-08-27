HomeCinema News2025

Pedro Pascal potrebbe sostituire Joaquin Phoenix nel controverso film di Todd Haynes

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Pedro Pascal
Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Il film romantico gay apparentemente intitolato De Noche di Todd Haynes, interrotto circa un anno fa, sembra stia per essere tirato fuori dall’oblio, con Pedro Pascal potenzialmente pronto ad entrare nel cast. Come riportato da Deadline secondo alcune fonti, il progetto dovrebbe infatti ripartire nel nuovo anno a Guadalajara, in Messico, e gran parte del lavoro è incentrato sul fitto calendario dell’attore, candidato a quattro Emmy, da qui al 2026.

Si tratta di un’ottima notizia per una produzione che era stata a lungo considerata fallita dopo che il premio Oscar Joaquin Phoenix aveva lasciato la produzione, secondo quanto riferito, per non essersi presentato sul set per due settimane prima della sua chiusura. La produttrice Christine Vachon ha dichiarato pubblicamente che Phoenix ha portato il progetto alla Killer Films, che vanta una lunga tradizione nella realizzazione di film LGBTQ. Non si è però mai saputo esattamente perché Phoenix abbia lasciato De Noche.

Vachon ha smentito le voci durante il Festival del Cinema di San Sebastian dello scorso anno e ha definito una “tragedia” il fallimento del film di Haynes. Se Pedro Pascal venisse confermato, si unirà a Danny Ramirez, che era originariamente legato al progetto. Interpreteranno due uomini innamorati che lasciano Los Angeles per il Messico, in un film ambientato negli anni ’30. La produzione è affidata alla Killer Films di Christine Vachon e Pamela Koffler.

CORRELATE:

Articolo precedente
Harry Potter: Chris Columbus, regista dei primi film, critica la serie HBO
Articolo successivo
Avengers: Doomsday, un rumor suggerisce sorprendenti dinamiche di squadra
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved