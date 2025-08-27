Pedro Pascal potrebbe sostituire Joaquin Phoenix nel controverso film di Todd Haynes

Il film romantico gay apparentemente intitolato De Noche di Todd Haynes, interrotto circa un anno fa, sembra stia per essere tirato fuori dall’oblio, con Pedro Pascal potenzialmente pronto ad entrare nel cast. Come riportato da Deadline secondo alcune fonti, il progetto dovrebbe infatti ripartire nel nuovo anno a Guadalajara, in Messico, e gran parte del lavoro è incentrato sul fitto calendario dell’attore, candidato a quattro Emmy, da qui al 2026.

Si tratta di un’ottima notizia per una produzione che era stata a lungo considerata fallita dopo che il premio Oscar Joaquin Phoenix aveva lasciato la produzione, secondo quanto riferito, per non essersi presentato sul set per due settimane prima della sua chiusura. La produttrice Christine Vachon ha dichiarato pubblicamente che Phoenix ha portato il progetto alla Killer Films, che vanta una lunga tradizione nella realizzazione di film LGBTQ. Non si è però mai saputo esattamente perché Phoenix abbia lasciato De Noche.

Vachon ha smentito le voci durante il Festival del Cinema di San Sebastian dello scorso anno e ha definito una “tragedia” il fallimento del film di Haynes. Se Pedro Pascal venisse confermato, si unirà a Danny Ramirez, che era originariamente legato al progetto. Interpreteranno due uomini innamorati che lasciano Los Angeles per il Messico, in un film ambientato negli anni ’30. La produzione è affidata alla Killer Films di Christine Vachon e Pamela Koffler.

