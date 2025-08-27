Avengers: Doomsday, un rumor suggerisce sorprendenti dinamiche di squadra

C’è molta curiosità intorno ad Avengers: Doomsday, soprattutto perché si è visto poco in termini di anticipazioni sul film originariamente intitolato Avengers: The Kang Dynasty. Certo, si sono avute alcune storie multiversali nella “Saga del Multiverso”, ma solo le scene post-credits di Captain America: Brave New World, Thunderbolts* e I Fantastici Quattro: Gli Inizi hanno davvero preparato il terreno per il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr. come nuovo grande cattivo dell’MCU.

Thunderbolts* ha stabilito che i New Avengers e la squadra degli Avengers di Sam Wilson sono in conflitto per un marchio registrato e, secondo Alex Perez di The Cosmic Circus, questa divisione sarà un punto importante della trama di Avengers: Doomsday. “Il destino dell’intero multiverso è in bilico”, ha scritto lo scooper su X, “e due delle squadre principali sono in tensione tra loro perché i leader stanno ancora cercando di risolvere la questione del ‘mantello’. E poi aggiungete gli OG al mix...”

L’“OG” è probabilmente un riferimento agli originali Avengers: Capitan America, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow e Occhio di Falco. Secondo quanto riportato dai media, la Marvel Studios avrebbe infatti deciso di riunire gli interpreti di questi iconici personaggi per i prossimi due film degli Avengers, al fine di aumentare l’interesse. Diversi addetti ai lavori hanno affermato che si avrà un gruppo multiversale di “Avengers” guidato da Destino, anche se al momento tutto ciò rimane un rumor in attesa di maggiori conferme.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).