Pedro Pascal in trattative per unirsi a Behemoth! di Tony Gilroy

Dopo un 2025 ricco di impegni, caratterizzato anche da una nomination agli Emmy e un film della Marvel Studios, Pedro Pascal non sembra avere intenzione di rallentare il ritmo, dato che è in trattative per recitare nel film della Searchlight Pictures Behemoth! dello sceneggiatore e regista Tony Gilroy. La Searchlight ha recentemente aderito al progetto che Gilroy scriverà e dirigerà. Anche se l’accordo non è ancora stato concluso, fonti dicono che Pascal vuole farlo e che le cose stanno andando nella giusta direzione.

I dettagli della trama sono ancora vaghi, ma Gilroy ha dichiarato in alcune interviste che il film ruota attorno a un violoncellista. Gilroy sarà anche produttore insieme a Sanne Wohlenberg. Le riprese del film inizieranno questo autunno a Los Angeles, mentre la data di uscita sarà annunciata in un secondo momento. Considerando ciò, non bisognerà attendere molto prima di avere una conferma riguardo all’affettiva partecipazione di Pedro Pascal al progetto.

Dove abbiamo visto di recente Pedro Pascal?

Pascal sta vivendo un’estate di grande successo, con Material Love di Celine Song (in Italia al cinema dal 4 settembre), Eddington di Ari Aster (in Italia al cinema dal 17 ottobre) e I Fantastici Quattro: Gli Inizi della Marvel attualmente al cinema. Tutti e tre i progetti hanno ricevuto un’accoglienza entusiastica da parte della critica, con il film di Song che è stato il terzo film di A24 con il maggior incasso di sempre e il film Marvel che è stato il film della Marvel con il maggior incasso del 2025. Pascal ha poi di recente recitato anche in Il gladiatore II e nella serie The Last of Us, mentre prossimamente riprenderà il ruolo di Din Djarin in The Mandalorian & Grogu.