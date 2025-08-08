The Batman – Parte II: il film potrebbe introdurre Robin!

Una nuova esclusiva di TheInSneider suggerisce che Matt Reeves aggiungerà un nuovo personaggio, decisamente importante, in The Batman – Parte II. La sceneggiatura del sequel, a lungo rimandato, dovrebbe infatti introdurre nientemeno che Robin, la celebre spalla di Batman. Le fonti descrivono la sceneggiatura come una “grande svolta” che “varrà l’attesa”.

Se Reeves sta davvero introducendo Robin nella sua versione realistica e thriller di Gotham, sarà senza dubbio una scommessa azzardata. Il curriculum cinematografico di Robin è sorprendentemente scarso, data la sua importanza nella tradizione DC. Chris O’Donnell ha indossato la maschera in “Batman Forever” di Joel Schumacher e nel tanto criticato “Batman & Robin”. Joseph Gordon-Levitt ha poi interpretato una sorta di versione di Robin in “Il cavaliere oscuro – Il ritorno” di Nolan.

Nel frattempo, la DCU di James Gunn sta preparando la sua avventura di Batman e Robin con “The Brave and the Bold”, con la regia di Andy Muschietti, anche se il cast rimane segreto e la sceneggiatura è ancora in fase di scrittura. Quel progetto non avrebbe comunque nulla a che fare con l’universo creato da Reeves, anche se sarebbe strano vedere due Batman e due Robin sullo grande schermo quasi in concomitanza. Non resta allora che attendere per scoprire se questa notizia verrà confermata o meno.

Tutto quello che sappiamo su The Batman – Parte II

The Batman – Parte II è uno dei film più attesi del nuovo panorama DC, ma il suo percorso produttivo non è stato privo di ostacoli. Inizialmente previsto per ottobre 2025, il sequel diretto da Matt Reeves è stato rinviato al 1° ottobre 2027. I ritardi sono stati giustificati da esigenze legate alla scrittura della sceneggiatura e al calendario riorganizzato della DC sotto la nuova guida di James Gunn e Peter Safran, che stanno ristrutturando l’intero universo narrativo. Nonostante ciò, Reeves ha confermato che le riprese inizieranno nella primavera 2026 e Gunn ha recentemente letto la sceneggiatura, definendola “grandiosa”, un segnale incoraggiante per i fan.

Sul fronte del cast, è confermato il ritorno di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, all’interno dell’universo narrativo alternativo noto come “Elseworlds”, separato dal DCU principale. Dovrebbero tornare anche Jeffrey Wright come il commissario Gordon e Andy Serkis nel ruolo di Alfred. I rumor più insistenti ruotano attorno alla possibile introduzione di Harvey Dent/Due Facce e Clayface (che avrà inoltre un film tutto suo) come villain principali, anche se nulla è stato ancora ufficializzato. C’è chi ipotizza un ampliamento del focus sulla corruzione sistemica di Gotham, riprendendo i toni noir e investigativi del primo capitolo, con Batman sempre più immerso in un mondo in cui la linea tra giustizia e vendetta si fa sottile.

Per quanto riguarda la trama, le indiscrezioni suggeriscono un’evoluzione psicologica per Bruce Wayne, alle prese con le conseguenze delle sue azioni e un Gotham sempre più caotica, anche dopo gli eventi della serie spin-off The Penguin con Colin Farrell (anche lui probabile membro del cast). Alcune fonti parlano di un possibile scontro morale con Harvey Dent, figura ambigua per eccellenza, o di un Batman costretto a confrontarsi con i limiti del suo metodo. Al momento, tutto è però ancora avvolto nel riserbo, ma la conferma della sceneggiatura completa e approvata lascia ben sperare per l’inizio delle riprese entro l’autunno e per un sequel che promette di essere ancora più cupo, ambizioso e introspettivo.

Reeves spera naturalmente che il suo prossimo film su Batman abbia lo stesso successo del primo. The Batman del 2022 ha avuto un’ottima performance al botteghino, incassando oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un ampio consenso da parte della critica. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar. Nel frattempo, Reeves ha espanso la serie DC Elseworld con la già citata serie spin-off di Batman, The Penguin, disponibile su Sky e NOW, per l’Italia.

L’uscita di The Batman – Parte II è ora prevista per il 1 ottobre 2027.