HomeCinema News2025

Punisher alla guida della Mano? La nuova teoria

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Jon Bernthal The Punisher

In una delle prime foto dal set di Spider-Man: Brand New Day, abbiamo notato un carro armato con un simbolo demoniaco sul lato. Molti fan si sono affrettati a concludere che il mezzo appartenesse agli Inner Demons, ma a quanto pare Mister Negative non apparirà nel film.

Sebbene sia un po’ deludente, se quel simbolo significa ciò che pensiamo, potrebbe essere un punto di svolta per l’MCU e, più specificamente, per The Punisher. Si suppone che sia lui a guidare quel carro armato, e il simbolo assomiglia vagamente a quello della Mano.

Si era già parlato di cattivi di ispirazione giapponese in Spider-Man: Brand New Day, e il ritorno della Mano probabilmente porterebbe direttamente alla terza stagione di Daredevil: Rinascita.

Nei fumetti, a Frank Castle fu offerta la possibilità di guidare la Mano, ma accettò solo quando promisero di resuscitare sua moglie, Maria. Utilizzando le immense risorse dell’organizzazione ninja, il Punitore dichiarò guerra agli inferi, uccidendo il Signore della Guerra e il Mercante d’Odio, oltre a sterminare gli Apostoli della Guerra, un gruppo di trafficanti d’armi fondato dal Dio della Guerra Ares per perpetuare la guerra in tutto il mondo.

Frank ordinò loro anche di catturare pedofili, stupratori e assassini che erano stati liberati e di giustiziarli lui stesso. Inevitabilmente, il vigilante si rese presto conto che stavano uccidendo anche innocenti e, con grande sforzo, riuscì a liberarsi dalla loro influenza.

Questa storia si adatta a Spider-Man: Brand New Day? Si tratta di molto materiale da raccontare in un solo film, certo, ma Peter Parker potrebbe essere tentato dalla promessa di riportare in vita Zia May in un mondo che lo ha dimenticato? Diremmo che c’è una possibilità, e sappiamo che Frank farebbe qualsiasi cosa nella sua guerra al crimine, oltre al fatto che in vista di Punisher Special Presentation possiamo aspettarci molto dal Frank!

Cosa aspettarsi da Punisher Special Presentation

Considerando come Daredevil: Rinascita ha lasciato il personaggio, era solo questione di tempo prima che Frank Castle, interpretato da Jon Bernthal, mettesse insieme un nuovo ensemble tattico, anche se la foto dal set di Punisher Special Presentation offre alcuni spunti intriganti. Per cominciare, nella scena post-credits, in cui Castle è fuggito dalla prigione di Kingpin a Red Hook, il personaggio era ancora rasato, senza quasi nessuna traccia di barba.

Dato che la foto dal set mostra Bernthal con la barba folta, sembra probabile che Punisher Special Presentation sia ambientato mesi dopo la prima stagione di Daredevil: Rinascita. Ciò è ulteriormente confermato da un recente video dal set in cui è stato visto con lo stesso aspetto durante una sequenza di combattimento diurna.

Un’altra indicazione che la serie avrà luogo alcuni mesi nel futuro dell’MCU è il suo prossimo ruolo in Spider-Man: Brand New Day del personaggio. Le foto dal set del sequel con Tom Holland indicano che sarà ambientato verso la seconda metà del 2027, mentre la prima stagione di Daredevil: Rinascita si svolge principalmente all’inizio del 2027, suggerendo quindi un salto temporale.

Indipendentemente dalla sua linea temporale, tuttavia, il nuovo costume di Punisher indica che sta imparando da ogni battaglia precedente come affrontare al meglio la prossima. Nella sua apparizione nella serie con Daredevil lo abbiamo visto usare principalmente un giubbotto antiproiettile, una cintura porta munizioni e fondine alla vita, ma dopo essere stato sconfitto dall’Anti-Vigilante Task Force, probabilmente sta cercando di prepararsi meglio.

Questo gli tornerà utile anche per affrontare le minacce che lo attendono nel suo futuro nell’MCU. Oltre all’AVTF, che ha deciso di stravolgere l’ideologia di Punisher per i propri scopi, Punisher Special Presentation lo vedrà infatti affrontare l’iconica cattiva dei fumetti Ma Gnucci, mentre Spider-Man: Brand New Day lo metterà probabilmente contro un Hulk furioso, anch’egli confermato nel film.

Articolo precedente
I Fantastici Quattro è un “franchise importante” per il MCU, nonostante il “cattivo auspicio” del box office
Articolo successivo
Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland si dondola tra i grattacieli nelle nuove foto
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved