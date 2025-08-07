Punisher alla guida della Mano? La nuova teoria

In una delle prime foto dal set di Spider-Man: Brand New Day, abbiamo notato un carro armato con un simbolo demoniaco sul lato. Molti fan si sono affrettati a concludere che il mezzo appartenesse agli Inner Demons, ma a quanto pare Mister Negative non apparirà nel film.

Sebbene sia un po’ deludente, se quel simbolo significa ciò che pensiamo, potrebbe essere un punto di svolta per l’MCU e, più specificamente, per The Punisher. Si suppone che sia lui a guidare quel carro armato, e il simbolo assomiglia vagamente a quello della Mano.

Si era già parlato di cattivi di ispirazione giapponese in Spider-Man: Brand New Day, e il ritorno della Mano probabilmente porterebbe direttamente alla terza stagione di Daredevil: Rinascita.

Nei fumetti, a Frank Castle fu offerta la possibilità di guidare la Mano, ma accettò solo quando promisero di resuscitare sua moglie, Maria. Utilizzando le immense risorse dell’organizzazione ninja, il Punitore dichiarò guerra agli inferi, uccidendo il Signore della Guerra e il Mercante d’Odio, oltre a sterminare gli Apostoli della Guerra, un gruppo di trafficanti d’armi fondato dal Dio della Guerra Ares per perpetuare la guerra in tutto il mondo.

Frank ordinò loro anche di catturare pedofili, stupratori e assassini che erano stati liberati e di giustiziarli lui stesso. Inevitabilmente, il vigilante si rese presto conto che stavano uccidendo anche innocenti e, con grande sforzo, riuscì a liberarsi dalla loro influenza. Questa storia si adatta a Spider-Man: Brand New Day? Si tratta di molto materiale da raccontare in un solo film, certo, ma Peter Parker potrebbe essere tentato dalla promessa di riportare in vita Zia May in un mondo che lo ha dimenticato? Diremmo che c’è una possibilità, e sappiamo che Frank farebbe qualsiasi cosa nella sua guerra al crimine, oltre al fatto che in vista di Punisher Special Presentation possiamo aspettarci molto dal Frank!

Cosa aspettarsi da Punisher Special Presentation

Considerando come Daredevil: Rinascita ha lasciato il personaggio, era solo questione di tempo prima che Frank Castle, interpretato da Jon Bernthal, mettesse insieme un nuovo ensemble tattico, anche se la foto dal set di Punisher Special Presentation offre alcuni spunti intriganti. Per cominciare, nella scena post-credits, in cui Castle è fuggito dalla prigione di Kingpin a Red Hook, il personaggio era ancora rasato, senza quasi nessuna traccia di barba.

Dato che la foto dal set mostra Bernthal con la barba folta, sembra probabile che Punisher Special Presentation sia ambientato mesi dopo la prima stagione di Daredevil: Rinascita. Ciò è ulteriormente confermato da un recente video dal set in cui è stato visto con lo stesso aspetto durante una sequenza di combattimento diurna.

Un’altra indicazione che la serie avrà luogo alcuni mesi nel futuro dell’MCU è il suo prossimo ruolo in Spider-Man: Brand New Day del personaggio. Le foto dal set del sequel con Tom Holland indicano che sarà ambientato verso la seconda metà del 2027, mentre la prima stagione di Daredevil: Rinascita si svolge principalmente all’inizio del 2027, suggerendo quindi un salto temporale.

Indipendentemente dalla sua linea temporale, tuttavia, il nuovo costume di Punisher indica che sta imparando da ogni battaglia precedente come affrontare al meglio la prossima. Nella sua apparizione nella serie con Daredevil lo abbiamo visto usare principalmente un giubbotto antiproiettile, una cintura porta munizioni e fondine alla vita, ma dopo essere stato sconfitto dall’Anti-Vigilante Task Force, probabilmente sta cercando di prepararsi meglio.

Questo gli tornerà utile anche per affrontare le minacce che lo attendono nel suo futuro nell’MCU. Oltre all’AVTF, che ha deciso di stravolgere l’ideologia di Punisher per i propri scopi, Punisher Special Presentation lo vedrà infatti affrontare l’iconica cattiva dei fumetti Ma Gnucci, mentre Spider-Man: Brand New Day lo metterà probabilmente contro un Hulk furioso, anch’egli confermato nel film.