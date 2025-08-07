Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland si dondola tra i grattacieli nelle nuove foto

Le riprese sul set di Spider-Man: Brand New Day a Glasgow, in Scozia, sono state sospese perché la troupe si sta ora trasferendo in una nuova location, ma sono emerse online un paio di nuove incredibili immagini di Tom Holland che si dondola tra i grattacieli. Condivise dalla pagina Spider-Man: Brand New Day Updates e dal fotografo @lifearielly, queste foto (si possono vedere qui, qui e qui) ci offrono una nuova incredibile visione della controfigura di Tom Holland in costume completo mentre si muove attraverso la città.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica del film è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.