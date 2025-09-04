Quir: clip dal film di Nicola Bellucci

Ecco una clip esclusiva tratta da Quir, il film diretto da Nicola Bellucci che arriverà al cinema con un’uscita speciale l’8, 9 e 10 settembre con Wanted. Quir racconta una delle comunità LGBTQIA+ più sorprendenti d’Italia, che vive nel cuore pulsante di Palermo, con uno sguardo intimo, struggente e necessario.

Quir: il film

Bellucci ritrae alcuni personaggi della comunità LGBTQI+ palermitana che ruotano attorno al QUIR, noto negozio di pelletteria che negli anni è diventato un importante punto d’incontro della scena LGBTQI+ locale. La telecamera entra nelle loro case e ce ne fa respirare amore, difficoltà, momenti di lutto e riflessioni esistenziali sul maschile e il femminile. Attraverso le storie di Gino Campanella, Massimo Milani, Charly Abbadessa, Vivian Bellina ed Ernesto Tomasini e i gesti della loro quotidianità – che di fatto sono atti politici di lotta per i propri diritti in una Sicilia e in un’Italia ancora dominata da una cultura patriarcale – prende forma la rappresentazione di una città viva, in continuo rinnovamento, sempre più multiforme e multietnica, e viene mostrato quanto sia cambiata la condizione di questa comunità negli ultimi quarant’anni, ma anche di quanto certi aspetti restino immutati.

