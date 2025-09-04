HomeCinema News2025

Quir: clip dal film di Nicola Bellucci

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

Ecco una clip esclusiva tratta da Quir, il film diretto da Nicola Bellucci che arriverà al cinema con un’uscita speciale l’8, 9 e 10 settembre con Wanted. Quir racconta una delle comunità LGBTQIA+ più sorprendenti d’Italia, che vive nel cuore pulsante di Palermo, con uno sguardo intimo, struggente e necessario.

Quir: il film

Bellucci ritrae alcuni personaggi della comunità LGBTQI+ palermitana che ruotano attorno al QUIR, noto negozio di pelletteria che negli anni è diventato un importante punto d’incontro della scena LGBTQI+ locale. La telecamera entra nelle loro case e ce ne fa respirare amore, difficoltà, momenti di lutto e riflessioni esistenziali sul maschile e il femminile. Attraverso le storie di Gino Campanella, Massimo Milani, Charly Abbadessa, Vivian Bellina ed Ernesto Tomasini e i gesti della loro quotidianità – che di fatto sono atti politici di lotta per i propri diritti in una Sicilia e in un’Italia ancora dominata da una cultura patriarcale – prende forma la rappresentazione di una città viva, in continuo rinnovamento, sempre più multiforme e multietnica, e viene mostrato quanto sia cambiata la condizione di questa comunità negli ultimi quarant’anni, ma anche di quanto certi aspetti restino immutati.

QUIR racconta una delle comunità LGBTQIA+ più sorprendenti d’Italia, che vive nel cuore pulsante di Palermo, con uno sguardo intimo, struggente e necessario.

Articolo precedente
Nühai: recensione del film di Shu Qi – Venezia 82
Articolo successivo
Venezia 82: Stefano Sollima presenta Il Mostro – L’intervista di Cinefilos
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved