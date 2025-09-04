Venezia 82: Stefano Sollima presenta Il Mostro – L’intervista di Cinefilos

Alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stata presentata Il Mostro, la nuova serie tv diretta da Stefano Sollima e prodotta da Netflix. L’opera, tra i titoli più attesi della stagione, affronta con uno sguardo crudo e realistico uno dei capitoli più controversi della cronaca nera italiana, ricostruendo fatti e atmosfere che hanno segnato un’epoca.

In occasione della presentazione al Lido, Cinefilos.it ha avuto l’opportunità di incontrare il regista per un’intervista esclusiva a cura di Chiara Guida. Sollima ha parlato delle sfide creative dietro la serie, del lavoro con il cast e della responsabilità di trasformare una vicenda tanto delicata in un racconto audiovisivo.

«Raccontare Il Mostro significava non solo rievocare una pagina oscura della nostra storia recente, ma anche interrogarsi su come il linguaggio seriale possa farsi strumento di memoria collettiva», ha spiegato il regista.

La serie si inserisce nel percorso autoriale di Sollima, già riconosciuto a livello internazionale per opere come Suburra, Sicario: Day of the Soldado e ACAB – All Cops Are Bastards. Con Il Mostro il regista conferma il suo interesse per narrazioni potenti e controverse, capaci di fondere tensione drammatica e realismo.

L’intervista completa è disponibile sul canale YouTube di Cinefilos, all’interno della copertura esclusiva di Venezia 82 con recensioni, approfondimenti e incontri con i protagonisti del Festival.