HomeCinemaVideo

Venezia 82: Stefano Sollima presenta Il Mostro – L’intervista di Cinefilos

Alla Mostra del Cinema di Venezia 82 Stefano Sollima ha presentato la serie Il Mostro, prodotta da Netflix. Cinefilos lo ha incontrato al Lido per un’intervista esclusiva.

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

Alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stata presentata Il Mostro, la nuova serie tv diretta da Stefano Sollima e prodotta da Netflix. L’opera, tra i titoli più attesi della stagione, affronta con uno sguardo crudo e realistico uno dei capitoli più controversi della cronaca nera italiana, ricostruendo fatti e atmosfere che hanno segnato un’epoca.

In occasione della presentazione al Lido, Cinefilos.it ha avuto l’opportunità di incontrare il regista per un’intervista esclusiva a cura di Chiara Guida. Sollima ha parlato delle sfide creative dietro la serie, del lavoro con il cast e della responsabilità di trasformare una vicenda tanto delicata in un racconto audiovisivo.

«Raccontare Il Mostro significava non solo rievocare una pagina oscura della nostra storia recente, ma anche interrogarsi su come il linguaggio seriale possa farsi strumento di memoria collettiva», ha spiegato il regista.

La serie si inserisce nel percorso autoriale di Sollima, già riconosciuto a livello internazionale per opere come Suburra, Sicario: Day of the Soldado e ACAB – All Cops Are Bastards. Con Il Mostro il regista conferma il suo interesse per narrazioni potenti e controverse, capaci di fondere tensione drammatica e realismo.

L’intervista completa è disponibile sul canale YouTube di Cinefilos, all’interno della copertura esclusiva di Venezia 82 con recensioni, approfondimenti e incontri con i protagonisti del Festival.

Articolo precedente
Quir: clip dal film di Nicola Bellucci
Articolo successivo
Il Mostro: recensione della serie di Stefano Sollima – Venezia 82
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved