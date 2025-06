Rachel Zegler commenta il flop di Biancaneve: “Il mio f*ttuto psichiatra mi ha aiutata a superare tutto questo”

Rachel Zegler ha rotto il silenzio sull’essere stata accusata dei fallimenti di Biancaneve e sull’impatto che il sarcasmo online ha avuto su di lei da quando ha interpretato l’iconica principessa Disney. Biancaneve ha fatto notizia per tutti i motivi sbagliati nei mesi precedenti l’uscita. Alla fine, il film ha ricevuto recensioni per lo più negative (39% su Rotten Tomatoes) e ha incassato solo 205,6 milioni di dollari al botteghino mondiale.

La protagonista Rachel Zegler è stata criticata fin dal momento in cui è stata scelta, soprattutto perché l’attrice colombiana-americana non aveva la pelle “bianca come la neve”. Tuttavia, sono seguite altre polemiche quando ha fatto quello che molti hanno ritenuto commenti denigratori sul classico animato del 1937, mentre la sua decisione di scrivere “liberate la Palestina” insieme a un post con X nel trailer del remake ha causato scalpore. La situazione si è intensificata dopo le elezioni americane dell’anno scorso, quando ha dichiarato “Fanculo Donald Trump” su Instagram, e quando i-D (tramite Toonado.com) ha chiesto a Zegler della percezione che si ha di lei online, ha risposto: “È interessante. A volte è davvero allarmante”. “La mia compassione non ha confini, ecco cos’è”, ha continuato, “e il mio sostegno a una causa non ne condanna altre. Questo è sempre stato il fulcro di ciò che sono come persona. È il modo in cui sono stata cresciuta”. “Ovviamente, parlare apertamente significa mettere in gioco delle cose, ma niente vale vite innocenti”, ha osservato Rachel Zegler. “Il mio cuore non ha un recinto, e se questo fosse considerato la mia rovina? Ci sono cose peggiori”.

Con alcuni che attribuiscono a Rachel Zegler la colpa dei fallimenti di Biancaneve (ignorando le terribili decisioni creative prese fin dall’inizio), l’attrice ammette che è stato difficile affrontare sia l’odio online sia vedere un ruolo da sogno trasformarsi rapidamente in un incubo. “Il mio fottuto psichiatra mi ha aiutata a superare tutto questo”, ha detto. “‘Quello che stai attraversando non è normale’. Quella frase ha fatto miracoli per me in diverse situazioni della mia vita.”

Zegler ha aggiunto di essere stata curata con farmaci per l’ansia a seguito della sua esperienza con Biancaneve, “che è stata davvero una svolta, perché semplicemente non funzionavo. E volevo funzionare in un modo che mi facesse sentire sicura del modo in cui mi muovevo nel mondo.”

Nonostante tutto, Zegler non vuole essere vista come una vittima. “Penso che un atteggiamento da vittima sia una scelta, e io non la scelgo”, ha affermato. “Non scelgo nemmeno la cattiveria di fronte a essa. Non scelgo la negatività di fronte a essa. Scelgo positività, luce e felicità. E credo che a volte la felicità sia assolutamente una scelta, e ogni giorno mi sveglio e penso di essere molto fortunata a vivere la vita che vivo.”

Biancaneve è ora disponibile in streaming su Disney+.