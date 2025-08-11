HomeCinema News2025

Weapons: Zach Cregger rivela un finale alternativo molto più cupo

Di Gianmaria Cataldo

-

Josh Brolin in Weapons

Il regista di Weapons, Zach Cregger, rivela che inizialmente aveva previsto un finale alternativo molto più cupo. Durante un’intervista con Inverse, Cregger ha infatti spiegato che il film originariamente si concludeva semplicemente mostrando il figlio di Archer (Josh Brolin), lasciando il dubbio sulla sua effettiva salute e non conteneva alcuna narrazione che offrisse maggiori dettagli. Anche se Cregger avrebbe preferito quella scelta, ha notato che il pubblico delle proiezioni di prova non l’ha apprezzata.

Il regista ha poi aggiunto: “Inizialmente, la voce fuori campo che si sente alla fine non c’era nemmeno. Non mi piaceva molto l’idea. Volevo semplicemente concludere con lo sguardo di Matthew. Ma alla gente non piaceva. Non c’era la voce fuori campo e abbiamo semplicemente concluso con il volto del ragazzo. Le luci si sono spente ed è apparso il titolo “Scritto e diretto da Zach Cregger”, e una donna in sala ha esclamato: “Ma che c***o?”.

Cosa succede nel finale di Weapons?

Dato che alla fine Gladys è stata uccisa, e in modo raccapricciante, come si addice a un’antagonista del genere, il finale di Weapons può sembrare positivo. Justine Gandy (interpretata da Julia Garner), che era diventata il bersaglio di molti genitori preoccupati a Maybrook, è sopravvissuta a numerosi eventi terrificanti nel film, mentre i bambini sono stati recuperati dai loro genitori e alcuni hanno finalmente ripreso a parlare, come rivelato dal narratore.

Purtroppo, non tutto è finito in modo ottimistico e Maybrook potrebbe essere segnata per sempre da ciò che è accaduto. Ad esempio, Alex è riuscito a sconfiggere Gladys, ma ha dovuto lasciare i suoi genitori, che sono rimasti in stato vegetativo, alle cure di qualcun altro. Anche Justine, e in particolare i suoi giovani studenti, porteranno probabilmente con sé un trauma significativo, che potrebbe plasmare il loro carattere in futuro.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
