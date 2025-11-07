Richard Linklater prepara un nuovo film: nel cast Ethan Hawke, Natalie Portman e Oscar Isaac

Richard Linklater ha attualmente due nuovi film in procinto di arrivare al cinema, Nouvelle Vague (qui la recensione) e Blue Moon, ma resta da definire quale sarà il suo prossimo progetto. Negli ultimi anni il regista ha mantenuto un ritmo produttivo costante, rilasciando quattro film in quattro anni. Da tempo Linklater sta però anche sviluppando un’opera dedicata al trascendentalismo, movimento letterario che coinvolse figure come Margaret Fuller, Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau.

Il regista ha descritto il progetto come un film ambientato nel XIX secolo, con un taglio vicino alle sue classiche “hangout movies”, e legato ai temi delle origini del femminismo, dell’ambientalismo e dell’abolizionismo. In una nuova intervista concessa a Filmmaker Magazine, Linklater ha dichiarato che il film è in lavorazione da circa vent’anni e potrebbe essere finalmente vicino alla produzione. Il regista ha inoltre fornito un aggiornamento sul possibile cast.

Ethan Hawke sarebbe coinvolto nel ruolo di Emerson, mentre Natalie Portman e Oscar Isaac potrebbero interpretare rispettivamente Margaret Fuller e Henry David Thoreau. Parallelamente, Linklater è al sesto anno di lavorazione di Merrily We Go Along, iniziato nel 2019 e caratterizzato dalla scelta di far invecchiare gli attori in tempo reale, come già avvenuto in Boyhood. Il film — che vede tra i protagonisti Paul Mescal, Beanie Feldstein e Ben Platt — dovrebbe arrivare nelle sale intorno al 2040.

Nel corso della sua carriera, Linklater ha realizzato una filmografia ampia e diversificata, che include titoli come La vita è un sogno, Before Sunrise, Before Sunset, Boyhood, Waking Life, School of Rock, Tutti vogliono qualcosa!!, Bernie e Apollo 10½, oltre ai recenti Blue Moon e Nouvelle Vague. Questo nuovo progetto, ancora senza titolo ufficiale, andrebbe dunque ad aggiungersi ad una filmografia estremamente entusiasmante, di quello che è uno dei più grandi registi attualmente in attività.