Stranger Things Day: le foto dalla premiere mondiale della quinta e ultima stagione

In occasione dell’anniversario della scomparsa di Will Byers a Hawkins nel 1983, il 6 novembre i fan in tutto il mondo hanno festeggiato lo “Stranger Things Day”. Per celebrare questa speciale ricorrenza, ieri si è tenuta a Los Angeles la première globale della quinta e ultima stagione dell’amatissima serie, che ha visto la presenza dei protagonisti Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Winona Ryder, David Harbour, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Jamie Campbell Bower, dei creatori Matt & Ross Duffer e del resto del cast.
A seguire sono stati poi rivelati in anteprima esclusiva i primi 5 minuti dell’attesissima quinta stagione, disponibili a questo link. Il capitolo conclusivo della serie debutterà su Netflix in tre volumi: il Volume 1 il 27 novembre (ep.1-4), il Volume 2 (ep.5-7) il 26 dicembre e il Finale il 1º gennaio 2026, tutti alle 2 del mattino (ora italiana). Le novità non sono finite: la nuova serie animata Stranger Things: Storie dal 1985 uscirà nel 2026 e sono da ora disponibili due immagini inedite e un video dietro le quinte. In questa avventura d’animazione i personaggi originali dovranno combattere nuovi mostri e svelare un mistero paranormale che terrorizza la loro cittadina.
2INFORMAZIONI SU STRANGER THINGS: STORIE DAL 1985
● Data di uscita: nel 2026
● Sinossi: Bentornati a Hawkins nel rigido inverno del 1985, dove i personaggi originali devono combattere nuovi mostri e svelare un mistero paranormale che terrorizza la loro cittadina in Stranger Things: Tales from ‘85, un’epica nuova serie animata.
● Showrunner e Produttore Esecutivo: Eric Robles
● Produttori Esecutivi: Matt e Ross Duffer, insieme a Hilary Leavitt, per Upside Down Pictures; Shawn Levy per 21 Laps; Dan Cohen
● Studio di animazione: Flying Bark Productions
● Doppiatori originali: Brooklyn Davey Norstedt (Undici), Jolie Hoang-Rappaport (Max), Luca Diaz (Mike), Ej (Elisha) Williams (Lucas), Braxton Quinney (Dustin), Ben Plessala (Will) e Brett Gipson (Hopper). Con la partecipazione di Odessa A’zion, Janeane Garofalo e Lou Diamond Phillips.
1INFORMAZIONI SU STRANGER THINGS 5
● Date di uscita: 27 novembre 2025 h. 2:00 (Vol. 1 ep. 1-4), 26 dicembre 2025 h. 2:00 (Vol. 2 ep. 5-7), 1 gennaio 2026 h. 2:00 (Episodio Finale)
● Sinossi: Autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall’apertura dei portali e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla: non si sa dove si trovi né quali siano i suoi piani. A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare. La battaglia finale è alle porte e con essa un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest’incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l’ultima volta.
● Creata dai Duffer Brothers, Stranger Things è prodotta da Upside Down Pictures & 21 Laps Entertainment con i Duffer Brothers come produttori esecutivi, insieme a Shawn Levy di 21 Laps Entertainment e Dan Cohen.
● Cast: Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (tenente Akers) e Linda Hamilton (dottoressa Kay)