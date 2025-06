“Sono passati alcuni secoli”: Russell Crowe ha una risposta brillante al casting del reboot del film Highlander

Russell Crowe è ufficialmente entrato nel cast del nuovo film Highlander e ha dato una risposta brillante. L’attore premio Oscar, che ha ottenuto il riconoscimento per il suo ruolo in Il gladiatore (2000), interpreterà l’immortale Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, che nel film originale era la figura mentore di Connor MacLeod, interpretato da Christopher Lambert. Crowe reciterà al fianco di Henry Cavill, che interpreterà MacLeod nel reboot di Highlander, l’epico film del 1986.

In un post sul suo account Twitter personale, Crowe ha pubblicato un link all’annuncio di casting di Variety e ha confermato la notizia. Spiegando che “sono passati alcuni secoli”, il vincitore dell’Oscar ha sottolineato che “tornerà nelle Highlands con una spada” quando il film uscirà ufficialmente. Date un’occhiata al suo post qui sotto:

Negli hashtag alla fine del suo post, la star ha accennato al coinvolgimento del clan Fraser of Lovat di Wemyss, così come del clan Macdonald of Clanranald. Ha anche promesso che “ce ne può essere solo uno”, alludendo alla missione singolare di tutti gli Immortali nella saga di Highlander.

Cosa significa questo per il casting di Crowe in Highlander

Se questo post è indicativo, Crowe sta già dimostrando di essere all’altezza del suo casting, il che non è particolarmente sorprendente. Come ha dimostrato la sua interpretazione vincitrice di un Oscar in Il gladiatore, è un attore straordinario, capace di conferire gravitas ai suoi ruoli con apparente facilità. È perfetto nei film storici epici, avendo recitato in ruoli importanti in 3:10 to Yuma (2007), Master and Commander: The Far Side of the World (2003), American Gangster (2007) e nel prossimo Nuremberg (2025). Crowe ha anche recitato in film horror, dimostrando di avere la versatilità necessaria per questo ruolo.

Il ruolo del mentore in Highlander è particolarmente importante, dato che sarà proprio Crowe a introdurre MacLeod, interpretato da Cavill, alla realtà dell’immortalità. Ramírez è anche una figura fondamentale per la motivazione del personaggio, poiché MacLeod è costretto a vendicare il suo mentore dopo l’attacco di Kurgan. Il secolare Ramírez non ha molto tempo a disposizione sullo schermo, il che significa che deve mantenere una forte presenza per rimanere impresso nella memoria del pubblico. Crowe è l’attore perfetto per dare un’interpretazione intensa a un ruolo limitato.