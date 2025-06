Russell Crowe si unisce a Henry Cavill in Highlander

Una grande star si è unita al reboot di Highlander con Henry Cavill, ovvero l’ex gladiatore Russell Crowe. Il film originale, uscito nel 1986, vedeva protagonisti Christopher Lambert e Sean Connery in una battaglia tra guerrieri immortali attraverso lo spazio e il tempo. Da allora sono stati realizzati diversi sequel e spin-off, e il franchise si è anche ampliato fino a includere una serie TV. Recentemente, Amazon MGM e United Artists hanno iniziato a collaborare per una nuova versione, con Chad Stahelski di John Wick alla regia e Cavill come protagonista.

Secondo Collider, dunque, Russell Crowe si è ora unito al progetto, dove interpreterà un ruolo chiave al fianco di Cavill (il che segna anche una reunion per i due, già padre e figlio in L’Uomo d’Acciaio). Secondo quanto riportato poi da Deadline, la star di Il gladiatore è stata scelta per interpretare Ramirez, il mentore immortale di MacLeod, un ruolo che era stato interpretato da Connery nell’originale del 1986.

Ramirez è nato nell’898 a.C. in Egitto, con il nome di Tak-Ne. In quanto immortale che ha preso MacLeod sotto la sua ala protettrice, ha un ruolo cruciale nell’aiutare l’immortale protagonista a prepararsi per la sua battaglia contro Kurgan, interpretato da Clancy Brown nel film originale. La scelta di Crowe significa che ci sarà un po’ di tempo condiviso sullo schermo tra lui e Cavill. In una passata intervista con Collider, Stahelski ha anticipato “un ampio arco narrativo” con il McLeod di Cavill, che è stato addestrato per oltre 500 anni.

Il ruolo di Crowe comporterà senza dubbio molta azione. Noto per aver interpretato il gladiatore protagonista nel film di Ridley Scott vincitore dell’Oscar nel 2000, l’attore è apparso in diversi film d’azione, tra cui Master and Commander, Quel treno per Yuma e il recente Land of Bad. Il vincitore dell’Oscar apparirà prossimamente in Nuremberg, dove reciterà al fianco di Rami Malek e Michael Shannon. Nel frattempo, è anche previsto che interpreti una spia nel thriller sulla Guerra Fredda Billion Dollar Spy e che appaia come proprietario di un club nel thriller d’azione Bear Country di Derrick Borte.

Cosa sappiamo del nuovo Highlander con Henry Cavill e Russell Crowe

Il regista di John Wick, Chad Stahelski, stava lavorando duramente dietro le quinte, determinato a definire ogni dettaglio per il suo reboot di Highlander, in gestazione da tempo. Stahelski Stahelski ha poi confermato che le riprese inizieranno “a metà settembre, a partire da Londra“. Al momento il film è previsto per un’uscita nelle sale cinematografiche nel 2026.

Highlander sarà prodotto dalla United Artists insieme a 87Eleven Entertainment, la casa di produzione di Stahelski, Josh Davis della Davis Panzer Productions e Louise Rosner. La United Artists si è assicurata tutti i diritti dell’originale del 1986, sviluppato dalla Lionsgate, con la possibilità di sviluppare anche una nuova serie. Il film originale vedeva come protagonista Christopher Lambert ed era incentrato su un gruppo di guerrieri quasi invincibili e senza età.

LEGGI ANCHE: Highlander: Chad Stahelski svela le sue intenzioni per il film