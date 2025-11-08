Ryan Reynolds al lavoro al remake di Un calibro 20 per lo specialista

Secondo un’esclusiva di The Hollywood Reporter, Ryan Reynolds sta lavorando al remake del film Un calibro 20 per lo specialista, sta scrivendo la sceneggiatura e potrebbe anche recitare nel prossimo film. Secondo quanto riferito, produrrà il film con la sua società, Maximum Effort. Il duo di sceneggiatori dietro la quarta stagione di Fargo e Snowfall di FX, Enzo Mileti e Scott Wilson, si occuperà della sceneggiatura del remake. Shane Reid, che ha curato il montaggio del successo al botteghino dell’MCU “Deadpool & Wolverine“, dirigerà il film.

Il film originale del 1974 seguiva due criminali. Thunderbolt (Clint Eastwood) era un ladro esperto, mentre Lightfoot (Jeff Bridges) era un giovane vagabondo. I due si incontrarono quando Thunderbolt fingeva di essere un predicatore e fu aggredito da un suo vecchio socio, Red (George Kennedy), che credeva erroneamente di essere stato tradito da lui. Mentre fugge dal suo ex amico, Lightfoot lo aiuta recuperandolo con un’auto che aveva appena rubato.

I due alla fine elaborano un piano per fare squadra con Red e un altro vecchio socio di Thunderbolt, Eddie (Geoffrey Lewis), per una rapina. L’improbabile squadra tenta poi di rapinare una banca mentre ne consegue il caos.

Un calibro 20 per lo specialista (in originale Thunderbolt & Lightfoot) è stato scritto e diretto da Michael Cimino. Il progetto è stato il primo film diretto dal compianto regista e ha segnato l’inizio della sua brillante carriera. Cimino ha vinto l’Oscar come miglior regista per il suo dramma bellico del 1978, Il cacciatore.

Non è stata ancora annunciata una data di uscita per il remake di Un calibro 20 per lo specialista.