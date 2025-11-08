HomeCinema News2025

Ryan Reynolds al lavoro al remake di Un calibro 20 per lo specialista

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Ryan Reynolds
L'attore canadese-americano Ryan Reynolds arriva al 36th Annual American Cinematheque Awards onorando Ryan Reynolds tenutosi al Beverly Hilton Hotel il 17 novembre 2022 a Beverly Hills, Los Angeles, California, Stati Uniti. - Foto di imagepressagency via Depositphotos.com

Secondo un’esclusiva di The Hollywood Reporter, Ryan Reynolds sta lavorando al remake del film Un calibro 20 per lo specialista, sta scrivendo la sceneggiatura e potrebbe anche recitare nel prossimo film. Secondo quanto riferito, produrrà il film con la sua società, Maximum Effort. Il duo di sceneggiatori dietro la quarta stagione di Fargo e Snowfall di FX, Enzo Mileti e Scott Wilson, si occuperà della sceneggiatura del remake. Shane Reid, che ha curato il montaggio del successo al botteghino dell’MCUDeadpool & Wolverine“, dirigerà il film.

Il film originale del 1974 seguiva due criminali. Thunderbolt (Clint Eastwood) era un ladro esperto, mentre Lightfoot (Jeff Bridges) era un giovane vagabondo. I due si incontrarono quando Thunderbolt fingeva di essere un predicatore e fu aggredito da un suo vecchio socio, Red (George Kennedy), che credeva erroneamente di essere stato tradito da lui. Mentre fugge dal suo ex amico, Lightfoot lo aiuta recuperandolo con un’auto che aveva appena rubato.

I due alla fine elaborano un piano per fare squadra con Red e un altro vecchio socio di Thunderbolt, Eddie (Geoffrey Lewis), per una rapina. L’improbabile squadra tenta poi di rapinare una banca mentre ne consegue il caos.

Un calibro 20 per lo specialista (in originale Thunderbolt & Lightfoot) è stato scritto e diretto da Michael Cimino. Il progetto è stato il primo film diretto dal compianto regista e ha segnato l’inizio della sua brillante carriera. Cimino ha vinto l’Oscar come miglior regista per il suo dramma bellico del 1978, Il cacciatore.

Non è stata ancora annunciata una data di uscita per il remake di Un calibro 20 per lo specialista.

Articolo precedente
Le 10 cose che vorremmo vedere nel primo trailer di Avengers: Doomsday
Articolo successivo
Heweliusz è basato su una storia vera?
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved