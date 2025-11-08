Le 10 cose che vorremmo vedere nel primo trailer di Avengers: Doomsday

Il primo trailer di Avengers: Doomsday è quasi pronto e, secondo quanto riferito, uscirà prima di Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron alla fine del 2025. Essendo l’inizio del gran finale della saga Multiverse (insieme a Avengers: Secret Wars del 2027), il primo trailer di Doomsday sarà, si spera, ricco di rivelazioni emozionanti e anticipazioni su ciò che verrà.

Quest’anno, Captain America: Brave New World, Thunderbolts* e Fantastic Four: First Steps hanno tutti preparato il terreno per Avengers: Doomsday, in uscita nel dicembre del prossimo anno. Con i fan dell’MCU piuttosto ansiosi di vedere cosa riserva il prossimo grande crossover, ecco 10 cose che speriamo di vedere quando Avengers: Doomsday pubblicherà finalmente il suo primo trailer.

10 Una spiegazione per Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom Gentile Concessione © Marvel Studios La domanda più importante che circonda Avengers: Doomsday è come Robert Downey Jr. si inserisca nel film e il suo ritorno non nei panni di Iron Man di Tony Stark, ma in quelli di Victor Von Doom. Dopo aver interpretato per anni uno dei fondatori degli Avengers, vedere Downey dietro la maschera di uno dei supercattivi più potenti della Marvel è piuttosto sorprendente, soprattutto considerando che la notizia è stata annunciata per la prima volta al San Diego Comic-Con del 2024. Anche se il primo trailer di Doomsday ovviamente non deve spiegare tutto, sarebbe bello ricevere qualche anticipazione che chiarisca questa importante decisione di casting. Confermato come presunta prova del multiverso e delle sue infinite possibilità, sarà affascinante scoprire perché proprio Downey interpreterà Doctor Doom e come questo potrebbe collegarsi al caduto Iron Man.

9 Divario tra le squadre degli Avengers In vista di Avengers: Doomsday, gli eroi più potenti della Terra si trovano in una situazione interessante. Dopo tutto, mentre Captain America di Sam Wilson ha confermato la sua intenzione di formare una nuova squadra di Avengers alla fine di Brave New World, Thunderbolts* ha visto la squadra di antieroi diventare una squadra a tutti gli effetti di New Avengers che opera dalla vecchia Avengers Tower (spiegando l’asterisco del titolo). Allo stesso modo, la scena post-crediti di Thunderbolts* ha lasciato intendere che Wilson non è troppo contento dei New Avengers, considerando la sua squadra di eroi (anche se non conosciamo ancora la sua formazione ufficiale oltre a Joaquin Torres’ Falcon). Pertanto, sarebbe divertente se questo scontro accennato in Thunderbolts* fosse ripreso con qualche scontro nel trailer in uscita.

8 I Fantastici Quattro incontrano gli eroi della Terra-616 Dopo il loro emozionante debutto nel 2025 in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, l’incontro della Prima Famiglia dell’MCU con gli Avengers della linea principale sarà un momento monumentale. Non solo Thunderbolts* ha anticipato il loro arrivo dalla Terra-828 alla Terra-616, ma Gli Inizi nella scena post-crediti ha anticipato il motivo, con Doctor Doom che appare davanti a Reed Richards e al figlio incredibilmente potente di Sue Storm, Franklin. L’idea attuale è che i Fantastici Quattro stiano cercando di rintracciare Doom attraverso il multiverso per salvare Franklin, il che li porterà presumibilmente a confrontarsi faccia a faccia con gli eroi della linea temporale principale dell’MCU. Sarebbe quindi fantastico vedere la Prima Famiglia interagire con personaggi come Capitan America, Thor e altri eroi classici dell’MCU nel primo trailer di Doomsday.

7 Gli X-Men entrano in scena Hugh Jackman Deadpool & Wolverine Dopo i primi annunci sul cast, Avengers: Doomsday dovrebbe riunire anche gli eroi dell’MCU principale con gli X-Men dell’universo cinematografico della Fox. Gli attori classici degli X-Men confermati finora nel cast di Doomsday includono Beast (Kelsey Grammer), Professor X (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen), Nightcrawler (Alan Cumming), Mystique (Rebecca Romijn), Cyclops (James Marsden) e Gambit (Channing Tatum). La possibilità di vedere uno qualsiasi di loro nel primo trailer di Doomsday interagire con uno qualsiasi degli Avengers sarebbe incredibilmente emozionante, anticipando future collaborazioni contro Doctor Doom (o forse anche conflitti tra loro).

6 Un’anticipazione dei piani di Doctor Doom Ogni grande film degli Avengers ha bisogno di un cattivo indimenticabile, e un Doctor Doom che rappresenta una minaccia multiversale potrebbe senza dubbio rivaleggiare (o forse anche superare) tutti gli altri. Il primo trailer non dovrebbe rivelare troppo, ma sarebbe molto emozionante scoprire anche solo un po’ del piano e degli obiettivi di Doom, soprattutto se finisse per essere il cattivo in Secret Wars (proprio come nella versione a fumetti). Date le voci secondo cui Doom cerca di controllare o rimodellare il multiverso stesso a sua immagine, la speranza è che il tono sia sia cosmico che profondamente personale, non dissimile da Thanos: un cattivo che crede davvero di salvare l’esistenza attraverso la conquista e/o l’acquisizione di poteri divini.

5 Un grande nome non ancora annunciato Potrebbe trattarsi di Spider-Man interpretato da Tobey Maguire, Wolverine interpretato da Hugh Jackman o persino Nicolas Cage nei panni di Ghost Rider. Se il primo trailer di Avengers: Doomsday vuole garantire un enorme successo, dovrebbe rivelare un attore/personaggio che non è ancora stato svelato come parte del cast. Naturalmente, la Marvel vorrà tenere segrete la maggior parte delle sorprese e dei cameo multiversali fino all’uscita del film, ma presentare un volto inaspettato sarebbe comunque molto emozionante.

4 Una riunione tra Thor e Loki Credit © Disney/Marvel Studios I figli di Odino sono stati separati per troppo tempo, e Avengers: Doomsday sembra essere il film in cui “il sole splenderà di nuovo su di loro”. Sia Thor di Chris Hemsworth che Loki di Tom Hiddleston sono stati confermati nel cast di questo importante crossover. Allo stesso modo, il finale della seconda stagione di Loki ha visto il Dio dell’Inganno diventare un dio molto più importante, una figura chiave del multiverso che tiene insieme la Sacred Timeline. Pertanto, sarebbe fantastico vedere il primo trailer di Avengers: Doomsday che almeno accenna alla tanto attesa riunione dei fratelli asgardiani.

3 La posta in gioco generale per l’inizio della fine della saga del multiverso Cortesia dei Marvel Studios Avengers: Doomsday sarà la prima parte del finale in due parti della saga del multiverso. Tenendo questo a mente, i fan dell’MCU avranno bisogno di chiarezza sulla posta in gioco complessiva il prima possibile, per poter investire. Questo è qualcosa che potremmo iniziare a vedere quando il primo trailer di Doomsday uscirà alla fine di quest’anno, forse anticipando la posta in gioco e le minacce che il multiverso dovrà affrontare. Dopotutto, sappiamo già che le incursioni hanno il potere di causare ogni tipo di danno e caos multiversale. Sebbene nessuno debba aspettarsi che la Marvel Studios riveli tutto in una volta, sarebbe bello vedere alcune immagini piuttosto intense di mondi che si scontrano e linee temporali che collassano per vendere questi crossover imminenti come alcune delle più grandi storie di tutti i tempi dell’MCU. Fin dall’inizio, il pericolo che incombe sul MCU dovrebbe sembrare più grande di Thanos e delle Gemme dell’Infinito.

2 Costumi fedeli ai fumetti per gli X-Men Soprattutto dopo l’uscita di X-Men ’97, una grande richiesta dei fan del MCU è quella di avere costumi degli X-Men fedeli ai fumetti al posto delle uniformi prevalentemente in pelle nera che abbiamo visto nella maggior parte dei precedenti film X-Men della Fox, con i loro design attenuati. Ciclope ha bisogno del suo classico blu e giallo, Magneto del suo rosso e viola, Nightcrawler del suo rosso e bianco e così via. Se Doomsday ci darà anche solo un assaggio di tutto questo, il primo trailer avrà già fatto il suo lavoro in termini di entusiasmo e hype.