Saw XI: gli sceneggiatori rompono il silenzio sulla possibile cancellazione

Solo pochi giorni fa, dopo la conferma di una fonte anonima, si è parlato della totale cancellazione di Saw XI. Non molto tempo dopo, Patrick Melton e Marcus Dunstan, gli sceneggiatori di quello che doveva essere il nuovo capitolo della serie di grande successo Saw, hanno reagito alla deludente notizia tramite The Hollywood Reporter. A quanto pare, non è stato fatto alcun progresso sul film da quando i due sceneggiatori hanno consegnato una bozza nella primavera del 2024. “Non abbiamo notizie dallo scorso maggio”, dice Melton, sceneggiatore di Saw XI, che è stato coinvolto nel franchise a partire da Saw IV del 2007. “È in stallo a livello manageriale. Non ha nulla a che fare con la creatività o altro. Ci sono cose di livello superiore in gioco”.

Alla fine di dicembre del 2023, la Lionsgate aveva annunciato che Kevin Greutert, colonna portante del franchise, era stato incaricato di dirigere Saw XI per un’uscita nel settembre del 2024, ma alla fine lo studio ha posticipato il film di un anno, al 26 settembre 2025. Greutert si era guadagnato il lavoro dirigendo Saw X, film che ha rivitalizzato il franchise quando è arrivato nelle sale nel settembre 2023 e ha raccolto 112 milioni di dollari al botteghino globale. Al momento, però, non è chiaro se sia ancora coinvolto in questo undicesimo capitolo e la Lionsgate non ha al momento fornito novità.

Melton sottolinea che Saw X è andato bene e che il team ha un’idea di cui è orgoglioso per il prossimo film. L’intenzione è quella di affrontare un tema attuale, anche se i dettagli della trama non sono ancora stati condivisi pubblicamente. Lo sceneggiatore paragona la premessa del nuovo progetto all’attualità di Saw VI, uscito nel 2009, in cui i dirigenti delle assicurazioni sanitarie sono presi di mira da John Kramer, alias Jigsaw (Tobin Bell). Questo argomento ha suscitato nuova attenzione con il recente omicidio dell’amministratore delegato di UnitedHealthcare Brian Thompson. “Saw XI può essere realizzato o meno, ma è una storia molto attuale e spero che venga realizzata proprio per questo”, dice Melton.

“Si rifà agli stessi temi di Saw VI, dove sei un cittadino, ti senti arrabbiato e frustrato per qualcosa, ti sembra di non poter fare nulla, e John Kramer lo farà”. Per quanto riguarda Saw XI, lo sceneggiatore ha poi aggiunto: “Il motivo per cui è stato bloccato è che c’è una disputa tra i produttori e la Lionsgate. Non riescono a mettersi d’accordo”. Al momento, dunque, non è chiaro quale sia il destino del film, che aspetterebbe solo il via libera per le riprese, essendo la sceneggiatura apparentemente completa e, idealmente, solo da rimaneggiare. Bisognerà attendere conferme ufficiali, per capire innanzitutto se è davvero stato cancellato come si dice o la sua realizzazione è ancora nei piani.