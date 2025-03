The Mandalorian & Grogu: il budget sarebbe il più basso tra quelli dell’era Disney di Star Wars

Il prossimo film di Star Wars, The Mandalorian & Grogu, sembra avere un budget di produzione sorprendentemente ridotto, e questo potrebbe confermare i timori che alcuni fan hanno nei confronti del progetto. La California Film Commission ha infatti recentemente pubblicato una tabella dei progetti cinematografici e televisivi che possono beneficiare di agevolazioni fiscali nello Stato. The Mandalorian & Grogu è uno dei titoli presenti, con circa 166,4 milioni di dollari di “spese qualificate”.

La Lucasfilm ha ricevuto un credito di circa 21,7 milioni di dollari per le riprese in California. Tra le altre curiosità citate, il film è stato girato per 92 giorni nello Stato, con l’assunzione di 54 membri del cast e 500 della troupe. Se ciò fosse confermato, significherebbe che The Mandalorian & Grogu è di gran lunga il film di Star Wars meno costoso prodotto nell’era Disney del franchise. I tre episodi della trilogia sequel hanno avuto budget gargantueschi: Il risveglio della forza è costato 245 milioni di dollari, Gli ultimi Jedi 317 milioni di dollari e L’ascesa di Skywalker 275 milioni di dollari.

Anche entrambi i film antologici, che hanno avuto la loro parte di problemi dietro le quinte durante la produzione, non sono stati economici. Rogue One ha avuto un budget di 200 milioni di dollari, mentre Solo: A Star Wars Story è costato 275 milioni di dollari. Ancora una volta, bisogna attendere una conferma ufficiale sul budget di questo imminente film, che potrebbe in ogni caso aver fatto di necessità virtù riuscendo a stupire senza spendere troppo.

Le riprese di The Mandalorian & Grogu si sono svolte nell’autunno 2024. Jon Favreau è produttore esecutivo insieme a Filoni e Kennedy, che ha descritto la “nuova storia” come “perfetta per il grande schermo”. Con Pedro Pascal nel ruolo del cacciatore di taglie con l’elmetto Din Djarin, The Mandalorian ha segnato la prima serie televisiva di Star Wars in live-action quando è stata lanciata su Disney+ nel novembre 2019. Nel 2023 è andata in onda la terza stagione, che si è conclusa con l’insediamento di Din e Grogu – il suo apprendista mandaloriano e figlio adottivo – sul pianeta Nevarro, un tempo privo di vegetazione.

È lì che Din diventa un sicario della neonata Nuova Repubblica, stringendo un patto con il Capitano Carson Teva (Paul Sun-Hyung Lee), ranger di Adelphi, per dare la caccia ai resti imperiali ancora fedeli all’Impero caduto. “Sono entusiasta di quello che stiamo facendo in questo momento, ma il film, credo, sarà grandioso“, ha dichiarato recentemente Filoni, sceneggiatore, regista e produttore di The Mandalorian, a ET. “Con Jon al timone, sarà fantastico, e lui ha studiato così bene Star Wars ora, quindi ha una grande stenografia e amo collaborare con lui. Sono entusiasta di condividere il futuro di quello che stiamo facendo“. Il film arriverà in sala il 22 maggio 2026.