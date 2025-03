Invincible, Robert Kirkman aggiorna sul film live action: “Sarei scioccato se non accadesse”

La terza stagione di Invincible si è conclusa con il botto, dopo un finale ricco di sangue che ha lasciato i fan con la voglia di saperne di più su questo universo narrativo. Come noto, lo show creato da Robert Kirkman vede Steven Yeun nel ruolo principale dell’eroe adolescente e vanta una schiera stellare di personaggi molto amati dai fan, doppiati da attori convincenti le cui interpretazioni non conoscono limiti e alimentano il fuoco di questo mondo intergalattico. Quindi, è naturale per i fan dello show chiedersi come sarebbe questa storia se adattata in live-action.

Un film con attori in carne ed ossa è effettivamente stato annunciato nel 2017, ma ad oggi non sono state fornite novità particolarmente incoraggianti a riguardo. In una nuova chiacchierata con ComicBook, lo scrittore e creatore dello show ha però assicurato ai fan che il film alla fine uscirà e ha ammesso che il successo della serie animata ha reso sia più difficile che più facile lavorare al film. “Purtroppo non posso dire molto”, ha detto Kirkman a proposito del film. “Dirò che la serie televisiva rende tutto molto più facile e molto più difficile in vari aspetti dello sviluppo del film. Questo è il punto in cui devo lasciarlo, purtroppo. È ancora presto per dirlo”. Ha poi aggiunto: “Ma sarei scioccato se un giorno non accadesse”.

Perché il film di Invincible sta richiedendo così tanto tempo?

Dall’annuncio originale di sette anni fa, abbiamo avuto tre stagioni di Invincible e la quarta è già in cantiere. Tuttavia, Kirkman ha rivelato in precedenza che la ricerca della perfezione sta ritardando il film: “È stato in sviluppo per molto tempo e probabilmente lo sarà ancora per un po’”. In quell’occasione Kirkman aveva aggiunto: “Solo perché, in relazione allo show, deve fornire un’esperienza diversa. Deve essere ancora fedele a Invincible in alcuni modi interessanti. Ma deve essere una cosa a sé stante. Deve stare in piedi da solo. Per questo stiamo dedicando molto tempo alla sua realizzazione. Ma credo che quando finalmente accadrà, sarà davvero fantastico”.

I nuovi commenti di Kirkman sono dunque in linea con quelli precedenti, poiché dopo aver regalato stagioni incredibili dello show, i fan non si accontenterebbero di niente di meno e non si farebbero certo problemi ad aspettarlo. Poiché il film è ancora in fase di sviluppo iniziale, dovremo probabilmente attendere ancora per l’annuncio di eventuali attori o altri personaggi di spicco. Kirkman sembra però assolutamente intenzionato a realizzare il film, anche se questo potrebbe voler dire aspettare ancora per poterlo vedere davvero sul grande schermo.