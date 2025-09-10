Clayface potrebbe vedere il coinvolgimento di Joker!

I DC Studios non hanno ancora trovato il loro Cavaliere Oscuro, e mentre The Batman Parte II sta andando avanti, e sarà una storia di Elseworlds e separata da The Brave and the Bold.

Creature Commandos ha anticipato la presenza di Batman a Gotham City, ma Clayface sarà la prima volta in cui esploreremo più a fondo la casa di Bruce Wayne. Il Crociato Incappucciato farà un’apparizione a sorpresa? Non è impossibile, ma James Gunn deve sbrigarsi a trovare l’attore per il ruolo, o comunque sbrigarsi a comunicarcelo!

Tuttavia, con The Brave and the Bold che ruoterà attorno a Batman che addestra il figlio decenne appena ritrovato, Damian, per interpretare Robin, è chiaro che l’eroe protegge Gotham da un po’. Questo probabilmente significa che molti dei suoi cattivi esistono già, incluso il Joker.

In una nuova foto dal set di Clayface a Liverpool, in Inghilterra, vediamo un manifesto che dichiara: “La corruzione è il NEMICO del popolo”. Aggiunge che le persone dovrebbero “marciare contro il GCPD” e termina con le parole: “UNISCITI AL JOKER“.

È difficile dire come dovremmo interpretarlo, ma se il Joker del DCU è un agente del caos, forse molti abitanti di Gotham City concordano con la sua visione e usano il nome del cattivo come grido di battaglia per combattere la corruzione percepita.

Abbiamo visto molte iterazioni del Principe Clown del Crimine sullo schermo nel corso degli anni, inclusa quella in The Batman del 2022. Se questo manifesto è più di una semplice decorazione del set che non riusciremo mai a vedere sullo schermo, sembra implicare che nel DCU ci troveremo di fronte a una nuova, audace interpretazione del Joker…

Cosa sappiamo di Clayface

Al momento sono stati rivelati pochi dettagli sulla trama, ma abbiamo appreso che Matt Hagen sarà al centro dell’attenzione. Nei fumetti, era il secondo Clayface, un avventuriero che si è trasformato in un mostro dopo aver incontrato una pozza radioattiva di protoplasma. Questo è cambiato in Batman: The Animated Series, dove è stato ritratto come un attore che usava una crema anti-età per sembrare più giovane. Dopo essersi scontrato con il suo creatore, Roland Daggett, Hagen viene immerso in una vasca di quella sostanza e diventa il “classico” Clayface che tutti conoscete dai fumetti.

Stando ad alcuni rumor emersi online, la storia di Clayface sarà incentrata su un attore in ascesa il cui volto è sfigurato da un gangster. Come ultima risorsa, il divo si rivolge a uno scienziato eccentrico per poter ottenere nuovamente il suo fascino. All’inizio l’esperimento ha successo, ma le cose prenderanno presto una piega inaspettata.

Poiché Clayface sarà ambientato nell’universo DC, i fan dovrebbero aspettarsi molti collegamenti con l’universo più ampio, e saremmo molto sorpresi se Batman apparisse o fosse anche solo menzionato. Il produttore Peter Safran ha condiviso alcuni nuovi dettagli sulla sceneggiatura di Flanagan, sottolineando che il film sarà effettivamente un film horror in piena regola, sulla scia di La mosca di David Cronenberg, ma si dice trarrà anche ispirazione dal successo horror di Coralie Fargeat, The Substance.

“Clayface, vedete, è una storia horror hollywoodiana, secondo le nostre fonti, che utilizza l’incarnazione più popolare del cattivo: un attore di film di serie B che si inietta una sostanza per rimanere rilevante, solo per scoprire che può rimodellare il proprio viso e la propria forma, diventando un pezzo di argilla ambulante”, ha dichiarato Safran.

Tom Rhys Harries interpreterà il personaggio principale di Clayface, il film dei DC Studios. Il film vedrà anche la partecipazione di Max Minghella nel ruolo di John, un detective di Gotham City che inizia a nutrire sospetti sulla relazione tra la sua fidanzata Caitlin e Matt Hagen. Naomi Ackie interpreta invece proprio Caitlin Bates, amministratrice delegata di un’azienda biotecnologica che cura Matt dopo che questi è stato sfigurato.

Il film è basato su una storia di Mike Flanagan, attore di La caduta della casa degli Usher (l’ultima bozza è stata firmata da Hossein Amini, sceneggiatore di Drive), con James Watkins, regista di Speak No Evil, alla regia.

Clayface è attualmente previsto per l’arrivo nelle sale l’11 settembre 2026.