C’è una scena dopo i titoli di coda in 28 Anni Dopo?

28 Anni Dopo è la continuazione e il nuovo inizio della saga di zombie, che avrà un ruolo importante nel rivelare cosa succederà in futuro. A 28 anni dall’ultimo capitolo, 28 Weeks Later, il terzo film della saga è stato realizzato con una visione a lungo termine del mondo. La Sony ha dato il via libera al nuovo film del regista Danny Boyle e dello sceneggiatore Alex Garland come parte di una potenziale nuova trilogia di 28 Anni Dopo. Questo film è l’inizio della realizzazione di quella visione. Ciò porta con sé alcune aspettative su ciò che il film farà per preparare il terreno ai sequel.

Con 28 Anni Dopo: The Bone Temple già annunciato e datato per gennaio 2026, la probabilità che il film di Boyle anticipasse direttamente il prossimo era forte. Come lo avrebbe fatto era oggetto di dibattito. Oltre a diverse rivelazioni e elementi di world-building, una sequenza post-crediti è un modo collaudato per i franchise hollywoodiani di rivelare al pubblico cosa succederà dopo. La popolarità di questi tag potrebbe indurre chi guarda 28 Anni Dopo (la nostra recensione) ad aspettarsi che anche il film di zombie del 2025 ne includa uno, soprattutto ora che il futuro del franchise è confermato.

28 Anni Dopo non ha una scena post-crediti

Continuare una tendenza del franchise

È confermato che 28 Anni Dopo non include scene post-crediti di alcun tipo. Non ci sono filmati aggiuntivi inclusi nei titoli di coda o dopo i titoli di coda. Danny Boyle e Alex Garland hanno invece lasciato che il finale di 28 Anni Dopo fosse l’ultima cosa che il pubblico vedesse di questa storia.

28 Anni Dopo ha attualmente un punteggio del 93% su Rotten Tomatoes.

Sebbene ciò significhi che il pubblico può smettere di guardare il film una volta iniziati i titoli di coda senza temere di perdersi un teaser del prossimo film, è comunque consigliabile rimanere seduti fino alla fine per vedere i nomi di tutti coloro che hanno lavorato duramente a questo film. Il fatto che 28 Years Later abbia rinunciato a una scena post-crediti forse non dovrebbe sorprendere più di tanto. Né 28 Anni Dopo né 28 settimane dopo includevano scene post-crediti.

Entrambi i film precedenti della serie lasciavano che il finale fosse definitivo, anche se ciascuno di essi concludeva in modo tale da lasciare spazio a un seguito. 28 Years Later mantiene viva la tradizione della serie in questo senso. Non c’è una scena dopo i titoli di coda, ma il film riesce comunque a raggiungere il suo scopo anche senza.

Il finale di 28 Years Later è fondamentalmente la sua scena dopo i titoli di coda

Viene anticipata la storia del Tempio delle Ossa

Nota: non ci sono SPOILER su 28 Anni Dopo qui sotto. Invece di includere una scena dopo i titoli di coda, 28 anni dopo lascia che sia il finale a svolgere la stessa funzione. Non dovrebbe essere considerato uno spoiler sapere che questo film termina in modo tale che il pubblico avrà un’idea di ciò che accadrà dopo. 28 anni dopo: la storia del Tempio delle Ossaè direttamente anticipata prima che inizino i titoli di coda. È facile immaginare un montaggio del film in cui parte di questa scena viene inserita dopo i titoli di coda. Per vari motivi, 28 anni dopo lascia che la sua perfetta scena post-crediti funga da vero finale del film.

Inserendo la sequenza alla fine di 28 Anni Dopo, si elimina la possibilità che uno spettatore possa vedere il film ma perdersi l’inizio della saga. Ci sarebbero state inevitabilmente persone che avrebbero visto il film senza rimanere fino alla fine dei titoli di coda. Queste persone sarebbero state quindi all’oscuro di ciò che sarebbe successo nel sequel. 28 Anni Dopo, assicura che tutti gli spettatori siano sulla stessa lunghezza d’onda, a patto che guardino effettivamente l’intero film.