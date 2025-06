James Gunn rivela che il suo progetto DCU preferito non è ancora stato annunciato

Diversi progetti dell’Universo DC hanno ricevuto nuovi aggiornamenti da James Gunn, tra cui uno che non è ancora stato completamente annunciato. In una nuova intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Gunn è infatti stato interrogato nuovamente sul futuro prossimo del DCU in termini di riprese e su ciò che potrebbe entrare in produzione. Per cominciare, Gunn ha parlato di ciò che farà in seguito – dato che Superman e la stagione 2 di Peacemaker stanno per terminare la post-produzione – e anche di quale sia il film o lo show televisivo più vicino a iniziare presto le riprese.

“Sto per concludere Peacemaker. Peacemaker e Superman finiranno entrambi per essere mixati e colorati più o meno nello stesso periodo nelle prossime due settimane. Presto ne vedremo i primi episodi. Lanterns è a metà delle riprese. Presto vedremo i primi episodi anche di quella”, ha affermato il regista. “Poi c’è un’altra serie televisiva che è la mia preferita in tutto questo, che si spera venga realizzata presto. È la mia cosa preferita. E poi c’è il film… Oh s—! Non so cosa mi sia permesso dire o non dire, ma ci sono un paio di altri film in fase di scrittura, uno dei quali è abbastanza in forma, un altro che è più vicino all’inizio, ma per il quale ci sentiamo positivi”, ha aggiunto James Gunn.

Sarà interessante scoprire quale sia questa serie televisiva che il co-CEO dei DC Studios ha definito “la sua cosa preferita”, immaginando che si riferisca all’intero franchise e dunque comprendendo anche il suo Superman. Gunn ha poi aggiunto anche che “poi c’è una cosa che sto scrivendo, che credo sia ok…. Quindi, quello che sarà il prossimo film dopo Clayface non è sicuro al 100%, ma è abbastanza certo”. A questo punto a Gunn è stato anche chiesto quanti dei “titoli non rivelati” siano progetti già annunciati o ancora tenuti nascosti, e ha fatto sapere quanto segue:

“La mia cosa preferita non è stata affatto annunciata. Una delle sceneggiature di cui la gente sa qualcosa. La mia sceneggiatura non la conoscono. L’altra sceneggiatura non la conoscono. Quindi si tratta per lo più di cose di cui la gente non sa nulla…. Un paio di queste cose [annunciate nel gennaio del 2023] sono abbastanza in forma in termini di realizzazione, ma c’era una cosa che sapevo fin dall’inizio, quando ho proposto a David Zaslav cosa sarebbe stato il DCU, gliel’ho proposto, ma non l’abbiamo annunciato in quel primo incontro perché mi sembrava che fosse troppo facile per essere fregato da un’altra compagnia. E questo è uno degli aspetti principali”.

Mentre Gunn sta scrivendo il suo prossimo progetto, il co-CEO dei DC Studios ha anche aggiunto che intende dirigerlo, condividendo quanto segue: “Beh, lascio sempre perdere l’idea di dirigere qualcosa finché non ho finito la sceneggiatura e poi dico: “Sì, voglio farlo”. Ma probabilmente è quello che dirigerò. Sì, probabilmente, per essere del tutto realistici. Sì, probabilmente”. Insomma, a sentire James Gunn i piani per il futuro del DCU sembrano molti e tutti potenzialmente intriganti. Sapendo che sono più le cose non annunciate di quelle di cui già sappiamo qualcosa, non resta che attendere maggiori novità a riguardo.

