Shakira protagonista del video di ‘Zoo’, la nuova canzone di Zootropolis 2

È disponibile il nuovo video musicale della canzone originale “Zoo”, interpretata da Shakira. Il brano è presente nella prossima avventura Walt Disney Animation Studios Zootropolis 2 ed è interpretato da Shakira, che torna a dare la voce alla più grande pop star di Zootropolis, Gazelle.
Nel video musicale, dove Shakira si presenta con diversi look ispirati a Gazelle e a Zootropolis 2, la sua esibizione si alterna ai numerosi personaggi del film, tra cui Gazelle, Judy Hopps, Nick Wilde, Gary De’Snake e Nibbles Maplestick.
Diretto da Hannah Lux Davis, il video è ambientato in diversi scenari del film, tra cui l’elegante Gala Zootenario che celebra il centenario delle barriere meteo della città, lo Zootropolis Express che si avvicina alla metropoli animale e una ripida montagna che Shakira scala insieme a Judy e Nick.
La musica e il testo di “Zoo” sono stati scritti da Ed Sheeran, Blake Slatkin e Shakira. Il brano è stato prodotto da Blake Slatkin, Alex (A.C.) Castillo, Shakira ed Ed Sheeran.
La colonna sonora strumentale di Zootropolis 2 è composta dal vincitore dell’Academy Award® Michael Giacchino e sarà lanciata come parte della colonna sonora completa venerdì 21 novembre, in anticipo rispetto all’uscita del film nelle sale italiane, prevista per mercoledì 26 novembre.