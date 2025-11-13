Shakira protagonista del video di ‘Zoo’, la nuova canzone di Zootropolis 2

È disponibile il nuovo video musicale della canzone originale “Zoo”, interpretata da Shakira. Il brano è presente nella prossima avventura Walt Disney Animation Studios Zootropolis 2 ed è interpretato da Shakira, che torna a dare la voce alla più grande pop star di Zootropolis, Gazelle.

Nel video musicale, dove Shakira si presenta con diversi look ispirati a Gazelle e a Zootropolis 2, la sua esibizione si alterna ai numerosi personaggi del film, tra cui Gazelle, Judy Hopps, Nick Wilde, Gary De’Snake e Nibbles Maplestick.

Diretto da Hannah Lux Davis, il video è ambientato in diversi scenari del film, tra cui l’elegante Gala Zootenario che celebra il centenario delle barriere meteo della città, lo Zootropolis Express che si avvicina alla metropoli animale e una ripida montagna che Shakira scala insieme a Judy e Nick.

La musica e il testo di “Zoo” sono stati scritti da Ed Sheeran, Blake Slatkin e Shakira. Il brano è stato prodotto da Blake Slatkin, Alex (A.C.) Castillo, Shakira ed Ed Sheeran.

La colonna sonora strumentale di Zootropolis 2 è composta dal vincitore dell’Academy Award® Michael Giacchino e sarà lanciata come parte della colonna sonora completa venerdì 21 novembre, in anticipo rispetto all’uscita del film nelle sale italiane, prevista per mercoledì 26 novembre.

Nel nuovo film d’animazione Zootropolis 2, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps (voce di Ilaria Latini) e Nick Wilde (voce di Alessandro Quarta) si trovano sulle tracce di un grande mistero quando Gary De’Snake (voce di Max Angioni) arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città animale. Per risolvere il caso, i due, sotto copertura, sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d’ora. Il film è diretto dal team vincitore dell’Oscar® composto dal Disney Animation chief creative officer Jared Bush e Byron Howard e prodotto da Yvett Merino.