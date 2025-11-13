HomeCinema News2025

Christy: Ruby Rose incolpa Sydney Sweeney per il flop del film

Di Gianmaria Cataldo

-

christy-sydney-sweeney
Per gentile concessione del TIFF

Il film biografico sullo sport Christy, con Sydney Sweeney, sta avendo un percorso cinematografico tumultuoso sotto diversi aspetti. Il film, che segue gli esordi della carriera della pugile Christy Martin e descrive la sua relazione violenta con l’ex allenatore e marito, ha ricevuto recensioni da mediocri a buone. Dopo l’accoglienza mista ricevuta ai festival, Christy ha però debuttato con un incasso al botteghino scioccante, incassando solo 1,3 milioni di dollari nel suo primo weekend con un budget stimato tra i 30 e i 40 milioni di dollari.

Sweeney ha poi commentato Christy dopo il suo insuccesso al botteghino, definendo il film “il progetto più significativo della sua vita” per la sua rappresentazione della violenza domestica e affermando: “Non sempre facciamo arte per i numeri, la facciamo per l’impatto”. Indipendentemente dai suoi problemi come film, le persone sembrano concordare sul fatto che Christy racconti una storia importante. Tuttavia, una star che secondo quanto riferito era stata inizialmente scelta per il ruolo principale ha ora criticato apertamente Sweeney.

Si tratta dell’attrice Ruby Rose ha suggerito che la storia di Christy Martin meritava di meglio di Sweeney. Rose afferma in un commento su Threads: “La sceneggiatura originale di Christy Martin era incredibile. Capace di cambiare la vita. Ero stata scelta per interpretare Cherry. Tutti avevano esperienza con il materiale di base. La maggior parte di noi era effettivamente gay”.

Il personaggio a cui Rose si riferisce potrebbe essere Christy o Sherry, mentre la vera Christy Salters (che non usa più il cognome del suo ex marito) è ora sposata con una donna. Ma Rose continua suggerendo che le azioni e le affiliazioni politiche di Sweeney sono anti-LBGTQ+ e che il suo ruolo da protagonista in questo film è offensivo per le persone che dovrebbe rappresentare, affermando:

Il suo addetto alle pubbliche relazioni parla di flop e dice che Sweeney l’ha fatto per “il popolo”. Nessuno del “popolo” vuole vedere qualcuno che li odia, che si pavoneggia e finge di essere uno di noi. Sei una cretina e hai rovinato il film. Punto. Christy meritava di meglio”. Indubbiamente, Christy sta suscitando molte reazioni forti, il che è comprensibile dato il tema trattato e le circostanze in cui è uscito.

È interessante notare che i numeri continuano a dire che il film piace al pubblico che lo ha visto, e non possiamo sapere se avrebbe avuto più o meno successo se il ruolo principale fosse stato interpretato da qualcun altro invece che dalla Sweeney. In ogni caso, non resta che attendere di vedere a che risultati economici il film sarà riuscito ad arrivare al termine della sua corsa in sala. Al momento, non è ancora noto quando il film potrà essere visto anche in Italia.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
