Sherlock Holmes 3, ancora un aggiornamento sul progetto a lungo atteso

Il sequel della serie di Sherlock Holmes, in fase di sviluppo da tempo e guidato da Robert Downey Jr., ha ricevuto un importante aggiornamento dal produttore. Con Downey nei panni di Holmes e Jude Law in quelli del Dr. Watson, Sherlock Holmes 3 era stato pianificato dopo Sherlock Holmes del 2009 e Sherlock Holmes: Gioco di ombre del 2011, ma non è mai decollato.

Entrambi questi film di Sherlock Holmes sono stati diretti da Guy Ritchie e hanno visto la partecipazione di attori del calibro di Rachel McAdams nei panni di Irene Adler, Jared Harris in quelli di James Moriarty e Stephen Fry in quelli di Mycroft Holmes. Entrambi sono stati dei successi al botteghino, ma hanno acquisito ulteriore notorietà grazie alla lunghissima pausa e hanno in qualche modo beneficiato dei paragoni con Sherlock della BBC.

Ora, in un’intervista con Collider, Susan Downey ha affermato di voler ancora realizzare Sherlock Holmes 3. La produttrice cinematografica ha commentato alcuni degli eventi che hanno causato il ritardo del progetto per così tanto tempo, e ha accennato a un’idea abbandonata per la storia, anticipando la trama del prossimo film che sposterà le cose in una nuova ambientazione. Ecco i commenti completi di Downey qui sotto:

A un certo punto ci siamo andati molto vicini, e credo di essere grata di non aver realizzato quella versione. Non entrerò nei dettagli, non vorrei sembrare criptica. Semplicemente non ha funzionato in termini di tempistiche, perché non siamo riusciti a farlo prima che Jude non fosse più disponibile. Penso che sia stata una buona cosa che ci siamo fatti da parte tutti. E poi c’è stata una grande pandemia e tutto quel genere di cose. Mi piacerebbe molto portare un terzo Sherlock al mondo. Davvero. E ci stiamo giocando da molto tempo.

Downey ha inoltre dichiarato:

Abbiamo parlato di una direzione leggermente diversa. È sempre stato ambientato in America, e se sia una buona idea o no, non ne sono sicuro, ma mi piace. Mi piace quell’idea. Quindi, mi piacerebbe molto farlo. È solo difficile. È passato un po’ di tempo, l’asticella è molto alta, o almeno Robert l’ha posta molto alta, quindi non lo so.

Cosa ci aspetta nel prossimo futuro? Staremo a vedere soprattutto se nel post Oscar, la personalità di Robert Downey Jr. si potrà “imbrigliare” di nuovo nel ruolo che, con Iron Man, ha contribuito a renderlo di nuovo una star globale.