Un nuovo filmato dal CinemaCon ha rivelato uno sguardo al prossimo film Soulm8te. Il film è uno spinoff di M3GAN e racconta di un uomo che acquista un robot AI per affrontare la perdita della moglie defunta. Il film presenta un cast di primo piano che comprende Claudia Doumit, David Rysdahl, Lily Sullivan, Steve Chusak, Emma Ramos, Ossian Perret e Oliver Cooper. Il film è diretto da Kate Dolan e basato su una sceneggiatura sviluppata da Dolan, Ingrid Bisu, Rafael Jordan e James Wan. L’uscita è prevista per il 2 gennaio 2026.

In occasione di una presentazione della Universal al CinemaCon, a cui ha partecipato ScreenRant, è stato quindi rivelato un nuovo filmato di Soulm8te. Secondo quanto riportato: “Il filmato inizia con la consegna di un robot adulto in un appartamento. Viene poi mostrato mentre fa ogni genere di cose, come pulire, offrire compagnia, ecc. Poi dice all’uomo che l’ha acquistata: “Ti amo. Dimmi che mi ami”. Diventa ossessionata. Minaccia e fa del male a chiunque si avvicini all’uomo che l’ha acquistata. La sua fidanzata cerca di negoziare con lei, ma il robot le dice: “Non provare a fare quella stronzata del girl power con me”, poi cerca di annegarla”.

Cosa sappiamo di Soulm8te

Soulm8te è stato annunciato per la prima volta nel giugno 2024, dopo che era già stato annunciato un sequel di M3GAN. La sua promozione al CinemaCon dimostra che il franchise è una grande priorità per la Universal. I prossimi mesi saranno importanti per il nascente universo delle bambole robot, poiché M3GAN 2.0 uscirà il 27 giugno 2025. Dopo questa uscita, il pubblico dovrà aspettare solo circa sei mesi prima che un altro capitolo dell’universo di M3GAN sia disponibile tramite Soulm8te.

Soulm8te si distingue dai suoi predecessori per il fatto che la sua bambola AI è “un robot adulto”. In M3GAN, il robot titolare è stato creato per essere un compagno infantile per la nipote in lutto dell’ingegnere Gemma. Dalle prime descrizioni della trama, anche questo spin-off avrà come tema la gestione del lutto, dato che il protagonista è stato precedentemente descritto come uno che ha perso la moglie. Tuttavia, dovrà affrontare questi temi utilizzando degli adulti come personaggi principali, cambiando il tono rispetto ai precedenti film dell’universo.