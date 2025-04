Star Trek: Strange New Worlds, teaser trailer della terza stagione

Paramount+ oggi ha svelato il teaser trailer della terza stagione della sua hit serie originale Star Trek: Strange New Worlds. La nuova stagione debutterà prossimamente su Paramount+ in Italia ed è stato già annunciato in precedenza che la serie è già stata rinnovata anche per una quarta stagione, attualmente in produzione a Toronto.

Nella terza stagione, l’equipaggio della U.S.S. Enterprise è ancora sotto il comando del capitano Pike e sta affrontando la conclusione dell’agghiacciante incontro della seconda stagione con il Gorn. Ma lo attendono nuove vite e civiltà, tra cui un cattivo che metterà alla prova la determinazione dei nostri personaggi. Un’emozionante svolta sul classico Star Trek: la terza stagione porta i nuovi e amati personaggi a ad un altro livello e si tuffa in avventure emozionanti di fede, dovere, romanticismo, commedia e mistero, con una varietà di generi diversi mai visti prima in qualsiasi altro Star Trek.

Il cast di Star Trek: Strange New Worlds

Star Trek: Strange New Worlds è interpretata da Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun e Martin Quinn, insieme ad alcune guest stars come Rhys Darby, Patton Oswalt, Cillian O’Sullivan, Melanie Scrofano e Carol Kane, oltre alla speciale guest star Paul Wesley. La serie è prodotta da CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers, Aaron Baiers, Dana Horgan, Davy Perez, Frank Siracusa, John Weber, Chris Fisher, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi. Akiva Goldsman (Weed Road Pictures) and Henry Alonso Myers (HMRX) sono i co-showrunner.

Star Trek: Strange New Worlds è disponibile in streaming esclusivamente su Paramount+ negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in America Latina, Australia, Italia, Francia, Germania, Svizzera, Austria e Giappone. La serie è anche disponibile su Paramount+ in Canada e viene trasmessa su SkyShowtime nei paesi nordici, nei Paesi Bassi, in Spagna, in Portogallo e nell’Europa centrale e orientale. La serie è distribuita da Paramount Global Content Distribution.

Il franchise di STAR TREK su Paramount+ include anche STAR TREK: SECTION 31, il film originale con la vincitrice dell’Oscar Michelle Yeoh e la nuova serie originale STAR TREK: STARFLEET ACADEMY. E ancora, tutte le stagioni della serie animata STAR TREK: LOWER DECKS, la premiata serie originale STAR TREK: DISCOVERY, interpretata da Sonequa Martin-Green, e l’acclamata serie originale STAR TREK: PICARD, interpretata da Patrick Stewart che riprende il ruolo iconico di Jean-Luc Picard.