Nicholas Hoult è stato testimone della “magia del cinema” quando David Corenswet ha volato sul set di Superman

Le star di Superman David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult erano presenti per promuovere il film al CinemaCon questa settimana, con gli ultimi due che hanno rivelato com’è stato vedere il loro co-protagonista indossare i panni dell’Uomo d’Acciaio della DCU.

Abbiamo già visto molto di Corenswet sia nelle foto dal set che nel teaser trailer del film; tuttavia, per Nicholas Hoult, vedere l’attore volare per la prima volta è sembrata un’esperienza trascendentale. “Ho un ricordo molto chiaro”, ha ricordato Hoult (tramite GamesRadar+). “Ero su un set in cui David era vestito da Superman. Stava volando sul set e il sole splendente lo illuminava da dietro, ed è stato uno di quei momenti in cui mi sono sentito come se stessi assistendo alla magia del cinema in prima persona e in tempo reale”.

Come ci si potrebbe aspettare, questo ha reso difficile per Nicholas Hoult restare nel personaggio di Lex Luthor. “Ero lì seduto a pensare, ‘Sono malvagio, lo odio, eccetera.’ Ma sentivo anche questo piccolo calore nella pancia e avevo un piccolo sorriso stupido sul viso. Ricordo di aver pensato, ‘Questa è magia.'”

Nicholas Hoult a bocca aperta sul set

“Mi sono girata per vedere altre 50 persone nella stanza e avevano tutte la stessa espressione sul viso mentre lo guardavano”, ha continuato Hoult. “È stato bello da vedere perché mostra cosa significa questo personaggio e come David lo rappresenta, così come cosa James ha creato con questa storia. Mostra la magia di ciò che queste storie hanno creato per tutti noi al cinema”.

Brosnahan, che interpreta Lois Lane, ha riecheggiato quei sentimenti dicendo: “Ricordo che abbiamo girato una scena in cui stavamo camminando in un campo di notte e la luna era dietro [David]. Gli alberi soffiavano lontano. Era magico”. Rivolgendosi a Corenswet, l’attrice ha detto: “Penso di essermi girata verso di te – e non so se mi è permesso imprecare qui – ma ho detto: ‘Amico, sei un fottuto Superman. Questa è una follia!’ E David ha risposto: ‘Sì, lo so. Sono qui da molti, molti mesi.'”

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.