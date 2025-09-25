Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, l’uscita anticipata di una settimana

Miles Morales tornerà nei cinema con una settimana di anticipo rispetto al previsto. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il terzo capitolo della trilogia animata della Sony dedicata all’Uomo Ragno, ha anticipato la sua uscita al 18 giugno 2027. L’adattamento Marvel era precedentemente previsto per il 25 giugno. Nella sua nuova data, il film uscirà intorno a due festività, la Festa del Papà e il Juneteenth. Arriverà però una settimana dopo il live-action della Universal Dragon Trainer 2 e lo stesso giorno dell’avventura animata della Disney Gatto.

Di cosa parlerà Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse conclude una trilogia iniziata con Spider-Man: Un nuovo universo del 2018 e proseguita con Spider-Man: Across the Spider-Verse del 2023. La serie è incentrata sul liceale di Brooklyn Miles Morales, che diventa il nuovo Spider-Man e si unisce ad altri Spider-Man provenienti da universi paralleli per salvare New York City – e altri luoghi multiversali – da varie minacce. I dettagli della trama del terzo film non sono stati rivelati, ma la storia riprenderà indubbiamente da dove si concludeva il secondo capitolo.

Il film affronterà dunque le conseguenze del finale cliffhanger di Spider-Man: Across the Spider-Verse, con Miles Morales (Shameik Moore) bloccato in un universo alternativo con una versione più cattiva di se stesso. “Ecco cosa posso promettere, e l’ho detto a proposito del secondo quando eravamo nel mezzo: Phil Lord, Chris Miller, tutti, i produttori di questo film, i registi che porteranno… Quello che hanno fatto nel primo è che tutti i registi sono diventati produttori esecutivi. Quindi continuano ad aggiungersi. Quello che posso promettere è che non si fermeranno finché non sarà eccellente”, ha confermato a ComicBook.com l’attore di Peter B. Parker, Jake Johnson.

“E se questo significa che ci vuole un po’ più di tempo, se questo significa che è ancora più grande, se questo significa che è più lungo – non giocano secondo le regole di nessuno. Lavorano molto duramente. Come attori, siamo sempre scioccati quando ci chiamano per registrare l’ultimo film. Credo che sia stato un mese prima della proiezione, quando non riuscivamo a credere che stessimo ancora registrando. Quindi non hanno intenzione di mollare fino a quando non sarà grandioso e non ho altro che fiducia in loro. Ma per quanto riguarda la possibilità di svelare qualcosa [sulla storia], non posso farlo”.

“Abbiamo creato quello che riteniamo essere un finale molto soddisfacente e non vediamo l’ora che i fan lo vedano”, hanno dichiarato lo scorso anno i registi Bob Persichetti e Justin K. Thompson quando sono stati annunciati come co-registi. “Stiamo dando il massimo”. La serie “Spider-Verse” ha avuto un grande successo al botteghino: il film originale ha incassato 384 milioni di dollari in tutto il mondo, oltre a vincere l’Oscar come miglior film d’animazione. Il secondo ha avuto un successo ancora maggiore al botteghino, riuscendo a superare l’incasso totale del suo predecessore dopo soli 12 giorni dall’uscita e chiudendo con 690 milioni di dollari in tutto il mondo.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse arriverà al cinema il 18 giugno 2027.