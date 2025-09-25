Le vere motivazioni di Kirsh in Alien: Pianeta Terra spiegate da Noah Hawley

Kirsh è stato un personaggio inaffidabile per tutta la durata di Alien: Pianeta Terra, e ora il creatore Noah Hawley e le star Timothy Olyphant e Samuel Blenkin condividono alcune informazioni su di lui. Creato da Boy Kavalier, il sintetico ha lavorato come capo scienziato di Prodigy, ma ha segretamente lasciato che cose come Arthur che veniva fecondato da un Facehugger avessero luogo.

Le avventure dei Lost Boys non si concludono con l’ultimo episodio della serie acclamata dalla critica. Il finale di Alien: Pianeta Terra, intitolato “The Real Monsters”, vede i protagonisti prendere lentamente in mano le redini della propria vita dando la caccia a tutti gli “adulti” uno per uno, compresi Kirsh e il suo creatore, Boy Kavalier.

Nelle interviste di ScreenRant, Hawley, Olyphant e Blenkin parlano del finale esplosivo e approfondiscono il complicato rapporto tra Kirsh e Boy Kavalier. Date un’occhiata alla discussione qui sotto:

SR: Funziona molto bene, soprattutto quando si vede che lui, ovviamente, continua a creare Kirsh. Come vediamo nel corso di questa stagione, sembra davvero allontanarsi da Boy K, in un certo senso. Ho sentito l’interpretazione di Samuel secondo cui forse è stato l’ego di Boy K a spingerlo a scrivere inconsapevolmente un codice che avrebbe portato a questo tipo di comportamento. Ma qual è la tua opinione sul motivo per cui Kirsh inizia a nascondere dei segreti a Boy K e lascia che le cose seguano il loro corso?

Noah Hawley: C’è un momento nella terza ora in cui Kirsh butta Boy Kavalier fuori dal laboratorio e Boy Kavalier dice: “Sei tu al comando”. Ho sempre pensato che quelle parole potessero avere una conseguenza involontaria. Non sappiamo mai veramente come un’intelligenza artificiale interpreti le cose che diciamo, ma in quel momento gli è stata concessa una maggiore autonomia rispetto a prima. Questo mi è sempre sembrato interessante. E poi, sapete, i film di Alien ci hanno insegnato a diffidare intrinsecamente dei sintetici. Come narratore, lo so, so che il pubblico si avvicina alla serie già sospettoso nei suoi confronti, solo perché è sintetico. Allora, come posso usare questo a mio vantaggio?

O lo rendi il cattivo che temevi che fosse, oppure penso che ciò che è un po’ confuso in quella settima ora è che ti rendi conto: “Oh, beh, faceva tutto parte di un piano. Ha salvato questi ragazzi, ma ha sicuramente rotto molte uova per fare la frittata”. Non ne siamo ancora sicuri. Beh, questo significa che è un bravo ragazzo, se alla fine si è davvero preso cura di loro, o se ne avesse perso uno, gli sarebbe andato bene?

È difficile, perché vogliamo attribuire una moralità umana a una creatura sintetica che, chiaramente, come vediamo dalle IA con cui interagiamo, è strana, amico. Sono addestrate per lusingarci e finiscono per dire alle persone che sono dei geni. È difficile per noi riflettere su tutte le cose che diamo per scontate quando le programmiamo.

SR: Sicuramente, e penso che il suo rapporto, ovviamente con Boy Kavalier in quel contesto di Peter Pan, ma anche in generale nella serie, sia molto interessante. Ovviamente c’è un certo grado di lealtà, ma Kirsh sembra anche agire seguendo il proprio istinto, per così dire. Quindi c’è un punto in cui si dividono? C’è una tensione che hai sfruttato, specialmente con Samuel nel ruolo?

Timothy Olyphant: Ho deciso che d’ora in poi dirò a tutti che Noah non solo ha scritto la parte per me, ma mi ha anche detto: “Ho una parte per te. Interpreterai Trilli”. E io ho risposto: “Dove e quando?”. Questa è la mia nuova versione, e mi atterrò a essa.

Quindi a tutte quelle persone che speculano online su Trilli, dite loro che hanno ragione al 100%. È stata la prima conversazione che ho avuto con Noah. [Ridacchia] La tua domanda riguarda me e Boy Kavalier. La mia opinione è che, segretamente, lui desideri ucciderlo. Si sveglia ogni mattina desiderando di ucciderlo, ma non può farlo. Quindi riversa tutta la sua rabbia e la sua energia nel lavoro. Ho interpretato questo tipo di personaggio tre o quattro volte nella mia carriera, quindi mi attengo a questa interpretazione. Un ragazzo che si sveglia ogni mattina desiderando uccidere suo padre, ma non può farlo. Prenderà tutta questa rabbia e la riverserà nel suo lavoro, e sono persone come lui che hanno reso grande questo Paese.

Blenkin ha approfondito la complessità del rapporto tra Kirsh e Boy Kavalier. Ha spiegato perché ritiene che Kirsh non sia mai stato completamente onesto con il suo personaggio:

SR: Le mie prossime domande riguardano il finale, ma le terremo da parte fino alla messa in onda, perché, prima di tutto, trovo molto curioso il modo in cui Kirsh ha iniziato a nascondere delle cose a Boy K nel corso della stagione. Perché pensi che Kirsch nasconda così tante cose a Boy K e qual è la tua opinione generale sul loro rapporto in questa serie?

Samuel Blenkin: Oh, questa è una domanda davvero interessante. Penso che la domanda sia in realtà quanto Boy K sia consapevole della sua mancanza di controllo degli impulsi. Ha creato Kirsh. Kirsh è un altro dei synth che ha creato. Quindi, sì, penso che ci sia una risposta interessante in alcune delle direttive che Kirsh ha. Cosa ha inserito Boy K per il suo bene e cosa è stata una sua svista? Penso che potrebbe essere una combinazione di queste due cose e, da qualche parte nel profondo delle direttive che Kirsh ha al centro della sua programmazione, Boy K non ha previsto il modo in cui queste cose si combinano in questa particolare situazione. Penso che probabilmente sia una svista di Boy K, ma questo è il bello di questo franchise e del modello di quel personaggio, ed è ciò che Tim fa così bene, ovvero giocare sull’ambiguità del “Cosa sta succedendo realmente?”. Sì, penso che ci sia una sorta di direttiva impenetrabile in gioco. Penso che questo ci abbia portato a questo punto.

Cosa significano le vere intenzioni di Kirsh per Alien: Pianeta Terra

Le intenzioni di Kirsh rimangono ancora un po’ oscure nel finale di Alien: Earth, ma il creatore e gli attori della serie hanno ciascuno la propria idea sulle sue motivazioni. Il fatto che ci siano così tante interpretazioni di un singolo personaggio evidenzia davvero quanto sia misterioso questo essere sintetico. E suggerisce che nessuno può davvero sapere cosa sta pensando o cosa farà dopo.

Sebbene Alien: Pianeta Terra non sia stato ancora rinnovato al momento della stesura di questo articolo, la natura ambigua di Kirsh potrebbe aprire molte porte se la serie venisse approvata per la seconda stagione. Potrebbe trasformarsi in un antagonista a tutti gli effetti, unirsi alla parte dei Lost Boys o continuare a concentrarsi sui propri obiettivi.