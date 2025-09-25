Slow Horses: a che ora esce la quinta stagione e quanti episodi ci sono?

La quinta stagione della serie thriller di spionaggio di successo Slow Horses ha pubblicato il suo primo episodio, sollevando interrogativi su quando usciranno gli episodi rimanenti e quanti saranno in totale. Sia il genere thriller poliziesco che quello di spionaggio sono ricchi di serie da guardare. Tuttavia, Slow Horses di Apple TV+ supera le altre in termini di qualità e valore di intrattenimento.

Uno dei vantaggi più significativi di Slow Horses come serie TV è la sua presenza costante. La prima stagione di Slow Horses ha debuttato nel 2022 e ora siamo alla quinta stagione, con altre due stagioni di Slow Horses già confermate. Questa costanza è rara nelle serie in streaming e rende gli spettatori molto più interessati a continuare a guardarle.

Fortunatamente, la quinta stagione di Slow Horses ha pubblicato il suo primo episodio oggi, 24 settembre 2025, continuando la sua incredibile serie di successi su Rotten Tomatoes. Se non vedete l’ora di vedere la quinta stagione di Slow Horses, ecco tutte le informazioni che dovete sapere sugli altri episodi e sui loro orari di uscita.

Gli episodi della quinta stagione di Slow Horses escono alle 3 del mattino ET il mercoledì

Anche se Apple TV+ di solito non utilizza un programma di uscita settimanale, la quinta stagione di Slow Horses uscirà regolarmente per sei settimane, il mercoledì. L’orario è pensato per la costa occidentale degli Stati Uniti, come di solito accade per i siti di streaming.

Pertanto, la quinta stagione di Slow Horses uscirà alle 12:00 AM Pacific Time, ovvero alle 1:00 AM Mountain Time, alle 2:00 AM Central Time e alle 3:00 AM Eastern Time.

La quinta stagione di Slow Horses avrà 6 episodi in totale

Come tutte le stagioni precedenti di Slow Horses, la stagione 5 è composta da sei episodi in totale. Il piano di uscita originale indicava che due episodi sarebbero stati trasmessi in anteprima il 24 settembre 2025. Tuttavia, il piano è cambiato, poiché alla data di uscita è disponibile solo il primo episodio.

Anche il secondo episodio ha una data di uscita prevista per il 1° ottobre 2025 su Apple TV+. Sebbene il debutto della stagione con un solo episodio possa essere deludente per coloro che si aspettavano una premiere di due episodi, ciò significa che potremo goderci la storia per tutto il mese di ottobre, piuttosto che solo per la maggior parte di esso.

L’uscita settimanale sembra anche appropriata per Slow Horses, poiché questa è la loro quinta stagione in tre anni, consentendo ai fan di guardare lo show senza grandi intervalli di tempo.

Episode Number Title Release Date Release Time #1 “Bad Dates” September 24 3:00 AM ET #2 “Incommunicado” October 1 3:00 AM ET #3 “Tall Tales” October 8 3:00 AM ET #4 “Missiles” October 15 3:00 AM ET #5 “Circus” October 22 3:00 AM ET #6 “Scars” October 29 3:00 AM ET

Quando uscirà il finale della quinta stagione di Slow Horses su Apple TV+

In base al programma di uscita settimanale, il finale della quinta stagione di Slow Horses, intitolato “Scars”, uscirà il 29 ottobre 2025. Questo è il programma completo di uscita della quinta stagione:

Fortunatamente, la serie di successo è già stata rinnovata per la sesta e la settima stagione. Le riprese della prima sono già terminate, mentre quelle della seconda inizieranno durante la messa in onda della quinta stagione di Slow Horses su Apple TV+. Pertanto, non dovrebbe passare molto tempo dal finale della quinta stagione di Slow Horses prima che il pubblico venga a conoscenza della data di uscita della sesta stagione.