I commenti di Steven Spielberg su Guardiani della Galassia sono di buon auspicio per il Superman della DCU

Steven Spielberg ha espresso apertamente le sue opinioni sui film di supereroi, ma allo stesso tempo, il suo elogio positivo di un film della MCU è di buon auspicio per il Superman della DCU. Il genere dei supereroi ha ricevuto molte critiche dai cosiddetti registi “seri”. Nonostante dominino il botteghino, creino una domanda incredibile e ispirino vaste comunità di fan che la pensano allo stesso modo, non tutti a Hollywood considerano i film di supereroi come cinema.

Ovviamente, i film sui supereroi vengono proiettati sul grande schermo nei cinema, ma quando si discute di cinema e di cosa dovrebbe essere questo mezzo, spesso i film sui supereroi vengono ignorati a causa del loro uso massiccio di CGI, delle loro premesse fantastiche e dell’evasione dalla realtà che li rende così attraenti. Ma uno dei più grandi registi viventi ha elogiato senza riserve un film dell’MCU.

Steven Spielberg ha espresso notevole approvazione per il primo film MCU di James Gunn

Spielberg sottolinea ciò che rende grande un film di supereroi

Steven Spielberg, il regista di capolavori fondamentali del cinema come Jurassic Park, E.T. l’extra-terrestre, Lo squalo, Schindler’s List e i film di Indiana Jones, ha espresso la sua opinione sui film di supereroi. E sebbene in generale sembri trovare poco coinvolgente il distacco dalla realtà e i supereroi più grandi della vita, ha elogiato alcuni film del genere, tra cui Guardians of the Galaxy di James Gunn.

Mi piacciono molto Superman di Richard Donner, Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan e il primo Iron Man, ma il film di supereroi che mi ha colpito di più è uno che non si prende troppo sul serio: Guardiani della Galassia. Quando la proiezione è finita, sono uscito con la sensazione di aver visto qualcosa di nuovo al cinema, senza cinismo o paura di essere cupo quando necessario.

Nel 2016, mentre partecipava al Festival di Cannes, Spielberg ha citato i film di supereroi che riteneva i più forti del genere (tramite CBR). Tra questi c’erano Superman di Richard Donner, Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan e Iron Man di Jon Favreau. Tuttavia, ha evidentemente sottolineato che Guardiana della Galassia di James Gunn era il suo film preferito dell’intero genere.

I commenti di Steven Spielberg su Guardiani della Galassia sono di buon auspicio per il Superman della DCU

L’elogio di Spielberg è già un onore considerevole, ma vedere Gunn al vertice di questo gruppo di registi e film iconici è un risultato straordinario. E la dice lunga sul potenziale di del Superman di James Gunn per lanciare la DCU con un livello equivalente di abilità e narrazione, o potenzialmente anche di più considerando gli anni di esperienza che Gunn ha maturato da quando GotG è uscito nel 2014.

Il fatto è che, nonostante l’ambientazione fantastica di GotG, Gunn è riuscito a portare la storia a un livello in cui ha trovato riscontro nel pubblico, suscitando emozioni genuine e trasmettendo un senso di valore. Sì, c’è un albero parlante e un procione con un problema di atteggiamento che viaggiano su una nave con un umano lontano da casa e una donna verde, ma la capacità di Gunn di arrivare al cuore della storia e di trasmetterla al pubblico sembra essere un talento eccezionalmente raro, che tornerà utile a Superman.

In COPERTINA: Steven Spielberg arriva alla 50ª edizione dell’AFI (American Film Institute) Life Achievement Award 2025 in onore di Francis Ford Coppola. Foto di Image Press Agency via Depositphotos.com