Superman: tutte le curiosità sul film con Christopher Reeve

I film sui supereroi sono oggi una realtà ben consolidata nell’industria cinematografica mondiale, merito anche dei successi ottenuti nell’ultimo decennio dal Marvel Cinematic Universe. Andando più indietro nel tempo, però, il film Superman (qui la recensione) del 1978 è considerato il capostipite di tale tipologia di opere cinematografiche, essendo stato il primo prodotto di questo ad essere realizzato con notevoli mezzi e ad ottenere un ottimo successo di critica e pubblico. Diretto da Richard Donner, regista anche di I Goonies e della saga di Arma Letale, il film ha dunque il merito di aver portato sul grande schermo il supereroe per antonomasia.

Dopo diverse false partenze, numerose riscritture della sceneggiatura e lunghe ricerche per il giusto regista (tra i papabili vi furono anche George Lucas e Steven Spielberg), il film riuscì infine a prendere vita, portando sul grande schermo una rilettura del personaggio che alternava elementi fantastici ad altri più realisti. All’interno del film, inoltre, sono stati inseriti numerosi simboli e risvolti narrativi che permettono di accostare la figura di Superman a quella di Gesù Cristo. Per Donner, infatti, era interessante il modo in cui i riferimenti cristiani permettevano di rielaborare in modo nuovo le tematiche alla base del racconto di Superman.

Il successo fu totale: oltre 300 milioni di dollari incassati e ben quattro nomination agli Oscar, con il trionfo poi nella categoria “Migliori effetti speciali”. Per tutti gli appassionati di film sui supereroi, dunque, Superman è senza ombra di dubbio un titolo imprescindibile. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e ai suoi sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Superman

Nel lontano pianeta Krypton lo scienziato Jor-El, membro del Consiglio Supremo, è certo che la fine di Krypton si stia avvicinando. Gli esponenti del Consiglio decidono però di non dar credito alle sue intuizioni. A questo punto Jor-El decide di costruire una piccola astronave in cui poter salvare il figlio neonato Kal-El. L’astronave, destinata ad essere inviata in un mondo molto lontano chiamato Terra, ha appena il tempo di essere lanciata nello spazio che il pianeta esplode, proprio come predetto dallo sventurato scienziato. L’astronave si schianta poi in un campo di grano a Smallville, in Kansas. Trovato dai coniugi Jonathan e Martha Kent, che lo adottano dandogli il nome di Clark, il bambino crescendo inizia a manifestare dei poteri soprannaturali che lo rendono diverso dai suoi coetanei.

Più si intensificano i suoi straordinari poteri, più aumenta in Clark il desiderio morboso di scoprire le sue vere origini. L’occasione per indagare sul suo passato si presenta quando Clark trova la “Fortezza della Solitudine”. Qui ha modo di accedere alle memorie in essa custodite, venendo finalmente a conoscenza della sua storia. Clark finalmente comprende qual è la sua missione: aiutare l’umanità nella lotta perpetua contro le forze del male, senza interferire però nella sua storia. Da questo momento in poi egli deciderà di vestire i panni di Superman, supereroe che vola ovunque ci sia bisogno di lui, ostacolando le malevole intenzioni del suo acerrimo nemico, il criminale megalomane Lex Luthor.

Il cast di attori

Ad interpretare il ruolo di Superman vi è l’attore Christopher Reeve, il quale poinché era ancora sconosciuto ai più non vide il suo nome particolarmente pubblicizzato in relazione al film. Al momento di dover interpretare il personaggio, l’attore per risultare credibile aveva bisogno di acquisire una notevole massa muscolare. Per riuscirvi, chiese l’aiuto di David Prowse, noto culturista e attore. Questi aveva infatti dato corpo al personaggio di Darth Vader nella trilogia originale. Grazie al suo aiuto, Reeve riuscì ad essere in perfetta forma per il ruolo. Per le scene dove Superman viene ripreso mentre si libra in aria grazie alla sua capacità di volare, l’attore decise di ispirarsi al movimento degli alianti, di cui era un esperto pilota, per rendere più credibile il volare del personaggio.

Nel ruolo di Jor-El, padre di Superman, vi è invece il due volte premio Oscar Marlon Brando. Per la sua partecipazione Brando si accordò con i produttori e ottenne un faraonico compenso per recitare per pochi minuti, consistente in circa 19 milioni di dollari. Gene Hackman è invece Lex Luthor. Quando gli fu proposto tale ruolo, però, egli si dimostrò riluttante ad accettare. Temeva infatti che tale personaggio e tale film avrebbero compromesso la sua carriera di attore serio. Dopo che ebbe saputo che anche il grande Marlon Brando aveva firmato per un ruolo, però, si decise a prendervi parte. Nel film sono poi presenti gli attori Margot Kidder nei panni di Lois Lane e Phyllis Thaxter in quelli di Martha Kent. Terence Stamp interpreta invece il Generale Zod.

I fumetti a cui il film si ispira

Per quanto riguarda le ispirazioni, il film Superman trae spunto da numerosi fumetti classici dell’era d’oro e d’argento. Ad esempio, la scena in cui Superman solleva un camion richiama la storica copertina di Action Comics #1 (1938), mentre l’origine su Krypton e l’arrivo sulla Terra sono ripresi da Superman #1 (1939). L’estetica cristallina del pianeta natale, invece, trae spunto dalle reinterpretazioni visive degli anni ’70, in particolare da Superman #233 di Denny O’Neil e Curt Swan. Anche il tema dell’identità segreta e dell’amore per Lois Lane si rifà a Superman’s Girl Friend Lois Lane, mentre l’umorismo di Lex Luthor richiama le sue versioni silver age.

I sequel di Superman e le altre versioni del personaggio

Dato il successo del film, furono realizzati ben tre seguiti. Superman II, uscito nel 1980 questo vide il ritorno di Luthor come antagonista, a cui venne affiancato il Generale Zod con un ruolo più ampio. Il film fu un grandissimo successo e spinse a dar vita a Superman III, uscito nel 1983. A causa dell’assenza di diversi attori dei due primi film, questo terzo capitolo suscitò meno interesse e non ottenne il successo sperato. Venne ad ogni modo realizzato un quarto capitolo, intitolato Superman IV. Caratterizzato da un budget molto ridotto, questo film fu segnato da evidenti limiti tecnici e negli effetti speciali, cosa che lo ha portato ad essere considerato il peggiore della serie. Nel 2006 è poi invece stato realizzato Superman Returns, costruito per essere un sequel del secondo film, dove il protagonista è interpretato da Brandon Ruth.

Dopo Superman Returns, il personaggio è tornato sul grande schermo nel 2013 con L’uomo d’acciaio, diretto da Zack Snyder e interpretato da Henry Cavill. Il film presentava una versione più cupa e moderna di Superman, ponendo le basi per un nuovo universo cinematografico DC. Il personaggio è poi apparso in Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) e Justice League (2017), progetti ambiziosi ma accolti con reazioni contrastanti. Dopo anni di incertezza, James Gunn ha annunciato una nuova ripartenza: il film Superman, del 2025, è un reboot con David Corenswet nel ruolo dell’eroe, promettendo un tono più luminoso e classico.

Il trailer di Superman e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Superman grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple iTunes, Tim Vision, Prime Video e Now. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 8 luglio alle ore 21:10 sul canale TwentySeven.