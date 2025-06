James Gunn rivela che il montaggio finale di Superman è ora completo: “Abbiamo finito al 100%”

Secondo il regista James Gunn, gli effetti visivi per Superman sono stati ufficialmente completati, il che significa che il processo di montaggio complessivo del primo film dell’universo DC è terminato. In uscita l’11 luglio, il film vede protagonisti David Corenswet, Nicholas Hoult, Rachel Brosnahan, Anthony Carrigan, Edi Gathegi, Sara Sampaio, Isabela Merced e Nathan Fillion.

Superman segue Clark Kent/Superman interpretato da Corenswet dopo un incidente internazionale che lo ha messo nei guai nonostante abbia salvato molte vite. Questo ha anche attirato l’ira di Lex Luthor (Holt), che è diventato geloso dell’attenzione ricevuta da Superman. Il giovane eroe incontrerà anche la Justice Gang, un gruppo di supereroi aziendali che vedono il mondo in modo diverso dal gentile Uomo d’Acciaio.

Powered by

Su Instagram, Gunn ha condiviso una foto di se stesso e di alcuni membri del cast sul set del Daily Planet, dove lavorano Clark Kent (Corenswet) e Lois Lane (Brosnahan). Ha commentato il post: “L’ultima scena con effetti speciali è stata completata e inserita in Superman. Abbiamo finito al 100%. Grazie a tutti i miei collaboratori! È stata una gioia. E per tutti voi, non vedo l’ora che il film esca l’11 luglio.“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Gunn (@jamesgunn)

Cosa significa il post di James Gunn su Superman

Sebbene possa sembrare strano che il montaggio sia stato completato solo ora, non è raro che i film, specialmente quelli di grande budget come Superman, subiscano modifiche agli effetti speciali poco prima della data di uscita. Ciò è ancora più vero se si considera la quantità di effetti generati al computer utilizzati nella maggior parte dei film di supereroi. Date le numerose abilità di Superman, è logico che questi effetti visivi richiedano molto tempo (e budget) per essere realizzati in modo convincente. Inoltre, la colonna sonora di Superman è stata probabilmente composta quasi interamente dopo la fine delle riprese, il che potrebbe aver contribuito ai tempi di montaggio.

Alcuni articoli hanno ipotizzato che l’interferenza dello studio fosse la causa principale delle modifiche aggiuntive o della durata “breve” di 129 minuti. Tuttavia, Gunn ha smentito in modo inequivocabile, affermando: “Non c’è nulla di vero. E non potrebbero farlo nemmeno se lo volessero. È un film della DC Studios.”