Star Wars: Starfighter, nuovi possibili dettagli sulla trama!

Secondo quanto riferito, Star Wars: Starfighter è ambientato circa cinque anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker, il che significa che finalmente potremo vedere come appare questa Galassia Lontana Lontana dopo la sconfitta dell’Imperatore Palpatine e del Primo Ordine. Ad oggi ci sono state un paio di anticipazioni sul film del 2027, ma è stato rivelato ben poco su cosa aspettarsi. Grazie a John Rocha di The Hot Mic, però, potremmo avere ora nuovi possibili della trama.

I fan di Star Wars hanno chiarito che vogliono vedere più azione Jedi sullo schermo, e sembra che questo film soddisferà proprio le loro aspettative. “Il ragazzo protagonista è sensibile alla Forza. Sua madre è interpretata, come abbiamo detto, da Amy Adams”, ha spiegato. “Lei sembra essere una Jedi. Gosling non è un Jedi, ma sta aiutando suo nipote a sfuggire a due malvagi che lo stanno inseguendo attraverso le stelle. Ha una missione da compiere, affidatagli da Adams”.

Sappiamo che Rey Skywalker ha deciso di ricostruire l’Ordine Jedi alla fine dell’Episodio IX e, con i Sith finalmente sconfitti, sembra che possiamo aspettarci che la Forza venga nuovamente brandita dai coraggiosi Cavalieri Jedi. I film di Star Wars di George Lucas ci hanno portato a credere che Luke Skywalker fosse praticamente l’unico Jedi rimasto dopo la morte di Yoda. Tuttavia, nell’era Disney, serie come Star Wars Rebels, Ahsoka e The Mandalorian hanno chiarito che molti eroi esercitavano ancora la Forza, anche con l’Impero che governava la Galassia.

È probabile che Star Wars: Starfighter sarà collegato al film su Rey in programma, e la teoria prevalente è che il personaggio di Gosling stia cercando di portare suo nipote proprio alla sua nuova Accademia Jedi, dovrà potrà essere protetto e addestrato per padroneggiare la Forza. Naturalmente, al momento, queste sono indiscrezioni senza conferme ufficiali, per cui non resta che attendere di poter avere qualche certezza in più sul film.

Cosa sappiamo di Star Wars: Starfighter

Il prossimo film di Star Wars è descritto come un capitolo autonomo dell’iconica saga fantascientifica che si svolgerà cinque anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker del 2019. Oltre a Ryan Gosling nel cast ritroviamo Amy Adams, Aaron Pierre, Flynn Gray, Simon Bird, Jamael Westman e Daniel Ings. Gli attori Matt Smith e Mia Goth interpreteranno invece due antagonisti nel film.

Finora, la trama del prossimo film di Star Wars è rimasta segreta. Tuttavia, l’immagine condivisa nel post dell’annuncio sembra suggerire che il personaggio di Ryan Gosling sarà in qualche modo una figura protettrice o mentore del personaggio interpretato da Flynn Gray. Questo evocherebbe una relazione adulto-bambino che è comune in tutta la saga di Star Wars ed è stata al centro di episodi come The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Skeleton Crew e La minaccia fantasma.

Il film è ora atteso al cinema 28 maggio 2027.