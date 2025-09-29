French Lover, spiegazione del finale: Marion accoglie di nuovo Abel nella sua vita?

French Lover, la nuova produzione originale francese di Netflix in arrivo nel 2025, è una commedia romantica con alcune grandi star francesi. Omar Sy, star di Lupin, torna questa volta nei panni di un eroe romantico, in un film che gioca con alcuni cliché del genere in modo divertente. La storia segue Abel, un famoso attore francese all’apice della sua carriera, e Marion, una donna che invece si trova nel momento più basso della sua vita. Ma proprio Marion diventa ciò di cui Abel ha bisogno per cambiare e diventare una persona migliore. Il film forse è un po’ lungo per quello che vuole raccontare, ma i montaggi sono piacevoli e la presenza di un bellissimo alano mantiene alta l’attenzione. In definitiva, è una storia di trasformazione e di nuove prospettive di vita. Vediamo quindi come si conclude French Lover.

Marion lascia che Abel torni nella sua vita?

Il conflitto principale del film non nasce dal fatto che Marion scopre che l’agente di Abel aveva organizzato audizioni per attrici destinate a interpretare la sua compagna. L’agente, infatti, prende le difese dell’attore e mostra che Abel è in realtà una persona autentica, solo un po’ goffa nel modo in cui ascolta e reagisce. Eppure, qualcosa nella relazione fa comunque sentire Marion insicura.

Il film evita il solito cliché dell’attore che, dopo aver baciato una collega sul set, tradisce la partner: di solito questi episodi servono da pretesto per una rottura a metà film, poi risolta frettolosamente. Qui, invece, ci sono motivazioni più profonde per la separazione tra Abel e Marion.

All’inizio, quando Abel la invita a uscire, Marion lo considera già arrogante: pensa che lui la sospetti di spiarlo mentre lei cerca solo di lavorare. Abel è costantemente in preda all’ansia e, come dice lei stessa, avrebbe bisogno di terapia. In mancanza di questa, trova in Marion l’unica persona capace di parlargli senza giri di parole, anche quando sbaglia.

Abel è cresciuto con una madre single, morta proprio mentre la sua carriera decollava: non ha mai avuto nessuno che lo guidasse su come gestire fama e successo. Questo gli è salito alla testa, finché non ha incontrato Marion.

È proprio lei a incoraggiarlo ad accettare un ruolo secondario (o almeno così lo interpreta lui) nel film del suo regista preferito. Ferito nell’orgoglio, inizialmente resiste, ma poi accetta e si impegna grazie a lei. Tuttavia, quando Marion gli chiede di occuparsi del suo cane Claudine, Abel sbaglia e lo perde. Peggio ancora, sembra indifferente, persino quando l’ex di Marion ritrova l’animale. Per Marion, che considera Claudine come una figlia, è un duro colpo, aggravato dalla mancanza di rimorso di Abel.

Nonostante questo, Marion lo sorprende organizzando una vacanza insieme. Ma Abel vuole partecipare al party del film, e rifiuta. Se da un lato la sua scelta non è del tutto ingiustificata, dall’altro Marion ha sempre assecondato i suoi capricci e avrebbe voluto un gesto di priorità. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso: Marion lo lascia, e Abel sprofonda di nuovo nella depressione.

Durante la separazione, Marion prende la patente e apre un food truck, valorizzando il suo talento da chef (forse con l’omelette di Abel nel menù). Abel, invece, riceve la sua prima nomination ai César come miglior attore, grazie proprio a Marion, che però non è al suo fianco.

Alla fine, Abel sceglie di non andare alla cerimonia per correre da lei. Ha finalmente capito che i sentimenti contano più dei riconoscimenti, che torneranno comunque con il lavoro. Dice anche alla manager che d’ora in poi affronterà i problemi senza chiamarla ogni volta: una lezione che ha imparato da Marion.

Senza padre e con una madre persa troppo presto, per Abel era difficile imparare a badare a sé stesso, ma ora è pronto. Vedere che è sinceramente innamorato e cambiato convince Marion a dargli un’altra possibilità. Quando scopre che ha lasciato la cerimonia per lei, non ha più dubbi: è il momento di riaccoglierlo.

Abel vince il premio?

Nel finale, Abel vince davvero il César. Marion lo accompagna a tutta velocità per permettergli di ritirarlo in tempo. Nel discorso ringrazia Sammi e la manager, sempre presenti, ma soprattutto Marion: senza di lei non avrebbe accettato il ruolo che gli è valso la vittoria, inizialmente ritenuto troppo poco importante.

I due tornano insieme, ma con un equilibrio nuovo. Abel è diventato un uomo migliore e non esita a lasciare la cerimonia per raggiungere Marion sul red carpet, perché lei è importante quanto la sua carriera. Marion, a sua volta, ha capito che stare accanto a una star comporta inevitabili difficoltà, ma ormai è più forte e pronta ad affrontarle.

Forse Abel ha ancora bisogno di terapia, dopo tutto quello che ha vissuto, e Marion potrebbe incoraggiarlo a farla. Intanto, il successo del suo food truck la rende più indipendente e meno insicura quando Abel non è con lei.

Il film si chiude così con un lieto fine credibile, non solo nel momento presente ma anche per il futuro: Marion e Abel si completano a vicenda, si sostengono e si aiutano a diventare persone migliori. In fondo, si portano fortuna a vicenda.