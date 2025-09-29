HomeCinema News2025

Andrew Garfield risponde alla domanda se tornerà nel sequel di The Social Network

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Andrew Garfield
Andrew Garfield sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Andrew Garfield finalmente si svela sul suo possibile ritorno in The Social Reckoning. A più di dieci anni dalla sua uscita nell’ottobre 2010, il sequel di The Social Network sta prendendo forma alla Sony, con il regista e sceneggiatore Aaron Sorkin, autore del primo film.

Simile alla piattaforma di social media di cui parlava il film, The Social Network è stato un grande successo per la Sony, con il primo film che ha incassato 224,9 milioni di dollari al botteghino mondiale, oltre a ottenere diverse nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film. Con il sequel, lo studio punta a un altro successo, concentrandosi sull’impatto di Facebook anni dopo.

In una nuova intervista con IndieWire, Garfield è stato finalmente interrogato su The Social Reckoning e sulla possibilità che torni nel sequel nei panni del co-fondatore Eduardo Saverin. Tuttavia, la star britannica non ha intenzione di tornare nel prossimo film, come ha dichiarato l’attore 42enne:

Andrew Garfield: No, no. Eduardo [Saverin] è a Singapore e se la sta spassando.

Anche se potrebbe non tornare nei panni di Eduardo, il giornale ha anche chiesto al veterano di Spider-Man se è entusiasta di vedere il seguito di Sorkin al film di Fincher del 2010. Anche se non farà parte del film del 2026, Garfield non vede l’ora di vedere il nuovo film:

Andrew Garfield: Oh sì.

Cosa significano i commenti di Andrew Garfield sul sequel di The Social Network

Andrew Garfield
Andrew Garfield sul red carpet di Venezia 82 – Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Non è del tutto sorprendente che Eduardo, interpretato da Garfield, non sia presente nel sequel per diversi motivi. Innanzitutto, il prossimo film di Sorkin non vede la partecipazione di nessuno degli attori originali del primo film, compreso Jesse Eisenberg nel ruolo di Mark Zuckerberg, che questa volta sarà interpretato da Jeremy Strong.

La trama della storia è incentrata sull’ingegnere e whistleblower Frances Haugen (Mikey Madison) e sul giornalista del Wall Street Journal Jeff Horowitz (Jeremy Allen White), poiché il famoso “The Facebook Files” sarà il fattore trainante del nuovo film. Concentrandosi sui file del 2021, il sequel si concentra sulla piattaforma da una prospettiva completamente nuova.

Articolo precedente
James Gunn afferma che “molti noti attori” si sono proposti per il ruolo di Batman
Articolo successivo
Star Wars: Starfighter, nuovi possibili dettagli sulla trama!
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved