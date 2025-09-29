Andrew Garfield risponde alla domanda se tornerà nel sequel di The Social Network

Andrew Garfield finalmente si svela sul suo possibile ritorno in The Social Reckoning. A più di dieci anni dalla sua uscita nell’ottobre 2010, il sequel di The Social Network sta prendendo forma alla Sony, con il regista e sceneggiatore Aaron Sorkin, autore del primo film.

Simile alla piattaforma di social media di cui parlava il film, The Social Network è stato un grande successo per la Sony, con il primo film che ha incassato 224,9 milioni di dollari al botteghino mondiale, oltre a ottenere diverse nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film. Con il sequel, lo studio punta a un altro successo, concentrandosi sull’impatto di Facebook anni dopo.

In una nuova intervista con IndieWire, Garfield è stato finalmente interrogato su The Social Reckoning e sulla possibilità che torni nel sequel nei panni del co-fondatore Eduardo Saverin. Tuttavia, la star britannica non ha intenzione di tornare nel prossimo film, come ha dichiarato l’attore 42enne:

Andrew Garfield: No, no. Eduardo [Saverin] è a Singapore e se la sta spassando.

Anche se potrebbe non tornare nei panni di Eduardo, il giornale ha anche chiesto al veterano di Spider-Man se è entusiasta di vedere il seguito di Sorkin al film di Fincher del 2010. Anche se non farà parte del film del 2026, Garfield non vede l’ora di vedere il nuovo film:

Andrew Garfield: Oh sì.

Cosa significano i commenti di Andrew Garfield sul sequel di The Social Network

Non è del tutto sorprendente che Eduardo, interpretato da Garfield, non sia presente nel sequel per diversi motivi. Innanzitutto, il prossimo film di Sorkin non vede la partecipazione di nessuno degli attori originali del primo film, compreso Jesse Eisenberg nel ruolo di Mark Zuckerberg, che questa volta sarà interpretato da Jeremy Strong.

La trama della storia è incentrata sull’ingegnere e whistleblower Frances Haugen (Mikey Madison) e sul giornalista del Wall Street Journal Jeff Horowitz (Jeremy Allen White), poiché il famoso “The Facebook Files” sarà il fattore trainante del nuovo film. Concentrandosi sui file del 2021, il sequel si concentra sulla piattaforma da una prospettiva completamente nuova.