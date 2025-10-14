Stephen King recensisce con grande entusiasmo The Running Man

Il famoso autore horror Stephen King ha rivelato la sua recensione del remake di The Running Man prima dell’uscita del film il mese prossimo, lo stesso giorno in cui è stato presentato il nuovo trailer. Su X, King ha infatti condiviso le sue opinioni sul film, adattamento cinematografico del suo romanzo omonimo pubblicato nel 1982. King ha dichiarato: “L’ho visto ed è fantastico. È il DIE HARD dei nostri tempi. Un’avventura emozionante che mette d’accordo tutti”.

Il paragone di King con il film d’azione Die Hard, con Bruce Willis, potrebbe avere molte connotazioni, tra cui quanto quel film sia diventato un punto di riferimento per gli appassionati di azione. Un altro commento degno di nota di King è il “bipartisan thrill ride” (un’avventura emozionante che mette d’accordo tutti), che può essere interpretato in molti modi, ma che di solito è incentrato sul superamento delle divisioni politiche. Forse l’interpretazione di Wright di The Running Man potrebbe avere un significato molto più profondo per gli spettatori al momento dell’uscita.

Quello che c’è da sapere su The Running Man

The Running Man vede Glen Powell nei panni di Ben Richards, che partecipa a una competizione in cui deve sopravvivere mentre viene braccato da killer professionisti, il tutto per salvare la figlia malata. Richards viene inseguito per 30 giorni e deve sopravvivere contro ogni previsione per vincere. Il film uscirà il 13 novembre in Italia.

Edgar Wright dirige questo adattamento. Wright è famoso soprattutto per Baby Driver e L’alba dei morti dementi, film ricchi di azione e memorabili. Accanto a Powell, c’è un cast stellare che include Josh Brolin, William H. Macy, Michael Cera, Lee Pace ed Emilia Jones.

Questo è l’ultimo adattamento di King in uscita quest’anno e si spera che sia uno dei migliori. Essendo un fan di The Running Man di King, Wright voleva assicurarsi di essere fedele alla fonte e includere ciò che l’adattamento originale non aveva. Wright ha dato a King l’approvazione finale della sceneggiatura e lo scrittore è stato molto soddisfatto del risultato. L’autore ha dichiarato: “Ero molto curioso di sapere come avresti affrontato il finale e penso che tu abbia fatto un ottimo lavoro”.