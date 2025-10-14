HomeCinema News2025

Stephen King recensisce con grande entusiasmo The Running Man

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
stephen king Holly

Il famoso autore horror Stephen King ha rivelato la sua recensione del remake di The Running Man prima dell’uscita del film il mese prossimo, lo stesso giorno in cui è stato presentato il nuovo trailer. Su X, King ha infatti condiviso le sue opinioni sul film, adattamento cinematografico del suo romanzo omonimo pubblicato nel 1982. King ha dichiarato: “L’ho visto ed è fantastico. È il DIE HARD dei nostri tempi. Un’avventura emozionante che mette d’accordo tutti”.

Il paragone di King con il film d’azione Die Hard, con Bruce Willis, potrebbe avere molte connotazioni, tra cui quanto quel film sia diventato un punto di riferimento per gli appassionati di azione. Un altro commento degno di nota di King è il “bipartisan thrill ride” (un’avventura emozionante che mette d’accordo tutti), che può essere interpretato in molti modi, ma che di solito è incentrato sul superamento delle divisioni politiche. Forse l’interpretazione di Wright di The Running Man potrebbe avere un significato molto più profondo per gli spettatori al momento dell’uscita.

Quello che c’è da sapere su The Running Man

The Running Man vede Glen Powell nei panni di Ben Richards, che partecipa a una competizione in cui deve sopravvivere mentre viene braccato da killer professionisti, il tutto per salvare la figlia malata. Richards viene inseguito per 30 giorni e deve sopravvivere contro ogni previsione per vincere. Il film uscirà il 13 novembre in Italia.

Edgar Wright dirige questo adattamento. Wright è famoso soprattutto per Baby Driver e L’alba dei morti dementi, film ricchi di azione e memorabili. Accanto a Powell, c’è un cast stellare che include Josh Brolin, William H. Macy, Michael Cera, Lee Pace ed Emilia Jones.

Questo è l’ultimo adattamento di King in uscita quest’anno e si spera che sia uno dei migliori. Essendo un fan di The Running Man di King, Wright voleva assicurarsi di essere fedele alla fonte e includere ciò che l’adattamento originale non aveva. Wright ha dato a King l’approvazione finale della sceneggiatura e lo scrittore è stato molto soddisfatto del risultato. L’autore ha dichiarato: “Ero molto curioso di sapere come avresti affrontato il finale e penso che tu abbia fatto un ottimo lavoro”.

Articolo precedente
Taylor Swift annuncia una nuova versione del film The Eras Tour in arrivo su Disney+
Articolo successivo
KPop Demon Hunters – Aggiornamento sul film live-action: il regista torna sui suoi precedenti commenti
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved