Jai Courtney vuole tornare nel DCU di James Gunn nei panni di Capitan Boomerang

La star di Suicide Squad Jai Courtney ha commentato le recenti indiscrezioni secondo cui potrebbe tornare nell’universo DC nei panni di Digger Harkness/Capitan Boomerang. L’attore ha interpretato per la prima volta questo ruolo nel film Suicide Squad del 2016, per poi riprenderlo nel The Suicide Squad del 2021, diretto dal co-CEO della DC Studios James Gunn. Altri membri del cast di rilievo in questi film includono Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn, Will Smith nel ruolo di Deadshot, Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller, John Cena nel ruolo di Peacemaker e Idris Elba nel ruolo di Bloodsport. Nonostante sia sopravvissuto al primo film, Captain Boomerang è stato ucciso nella scena iniziale di The Suicide Squad.

Parlando con Screen Rant durante la promozione di Dangerous Animals, Courtney ha affrontato la possibilità di tornare alla DC nei panni di Capitan Boomerang o in un nuovo ruolo:

Screen Rant: Ho menzionato Boomerang. Recentemente hai fatto notizia dicendo che James potrebbe non aver chiuso completamente la porta.

Jai Courtney: Non si può dire nulla di questi tempi. In realtà avrei dovuto mordermi la lingua perché, tra l’altro, James non mi ha detto nulla al riguardo, quindi potrebbe essere stata solo una trovata per attirare clic. Ma, ascolta, tutto quello che ho detto è che se qualcuno mi chiamasse, mi presenterei e rifarei quel ruolo.

Screen Rant: È solo per Boomerang o sei aperto ad altri ruoli nel mondo DC?

Jai Courtney: Certo, perché no. Sono aperto a tutto. Possiamo sempre parlarne. Ma penso che il motivo sia che ho amato interpretare quel ruolo ed è stato triste abbandonarlo. Quindi, se c’è ancora qualcosa da sfruttare, sono a vostra disposizione.

Cosa significano i commenti di Jai Courtney sul DCU

In precedenza, Courtney aveva fatto notizia quando i suoi commenti avevano lasciato intendere che il ritorno di Capitan Boomerang potesse essere imminente. Secondo Courtney, Gunn lo ha rassicurato dopo aver saputo del destino del suo personaggio in The Suicide Squad. L’attore ha spiegato: “Ho detto: ‘Dai, amico. Boomerang è figo’. James mi ha risposto: ‘Sai che queste regole non valgono davvero. Solo perché muore qui non significa che se ne sia andato per sempre, giusto? E io ho risposto: ‘Certo che sì’.

A causa di questa interazione, Courtney ha detto che “da qualche parte nella [sua] mente, c’è una preghiera che un giorno vedremo ancora Boomerang.” Che questo si realizzi o meno non può essere escluso dal fatto che i film siano ambientati nel DC Extended Universe. Sebbene la maggior parte dei membri del cast di quel franchise non passerà al DCU, alcuni personaggi come Peacemaker e Waller manterranno gli stessi attori di prima. Dato che Courtney è apparso insieme a loro due, potrebbe essere più probabile un suo ritorno rispetto ad altri attori del DCEU, sia come variante che come resurrezione di questa iterazione.