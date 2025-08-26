Street Fighter: foto BTS rivelano Orville Peck nei panni di Vega

Dopo aver visto un’anteprima del look accuratamente riprodotto dal videogioco dell’attuale campione della WWE Cody Rhodes nei panni di Guile e un primo assaggio di Noah Centineo (Black Adam) vestito da Ken Masters, abbiamo ora alcune nuove foto e video dal dietro le quinte del set del reboot di Street Fighter. Le foto (si possono vedere qui e qui) ritraggono diversi membri del cast, tra cui Callina Liang (Chun-Li), Andrew Koji (Ryu) e Andrew Schulz (Dan Hibiki), ma Orville Peck sembra essere l’unico a indossare il costume del malvagio Vega.

Il musicista sudafricano ha i capelli biondi e il caratteristico tatuaggio a forma di serpente di Vega, ma è probabile che questa non sia la maschera che indosserà per interpretare il personaggio, dato che Peck è noto per coprirsi il viso in pubblico. Vega è stato introdotto come uno dei quattro boss in Street Fighter II del 1991 come un “ninja spagnolo” presuntuoso e sadico. Di solito è raffigurato come il braccio destro del leader di Shadaloo, M. Bison (David Dastmalchian).

Cosa sappiamo di Street Fighter

Al momento non si conosce ancora la trama ufficiale di Street Fighter, ma si presume che ruoterà intorno ad un grande torneo di arti marziali. Nel cast troviamo Andrew Koji nei panni di Ryu, Noah Centineo nei panni di Ken, Callina Liang nei panni di Chun-Li, 50 Cent nei panni di Balrog, Jason Momoa nei panni di Blanka e Orville Peck nei panni di Vega, Roman Reigns interpreterà il malvagio Akuma, David Dastmalchian sarà M. Bison, il wrestler Cody Rhodes sarà invece Guile.

Il regista Kitao Sakurai, che è subentrato ai registi originali Danny e Michael Philippou, è probabilmente meglio conosciuto per aver scritto, diretto e prodotto The Eric Andre Show, e ha anche diretto il pilot e diversi episodi della prossima serie Amazon Prime Video Butterfly, oltre ad alcuni episodi dell’adattamento del videogioco Twisted Metal di Peacock.

La serie Street Fighter di Capcom rimane uno dei franchise di giochi di combattimento più popolari di tutti i tempi, con oltre 49 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ma finora non ha avuto molto successo con gli adattamenti live-action. Hollywood ha tentato di adattare Street Fighter in passato, incluso un film del 1994 che si è rivelato un fiasco. Il film vedeva tra i suoi interpreti Jean-Claude Van Damme, Kylie Minogue, Ming-Na Wen e il compianto Raul Julia, tra gli altri, mentre un film del 2009, Street Fighter: The Legend Of Chun-Li, con l’ex star di Smallville Kristin Kreuk, è stato anch’esso un flop.