Dafne Keen spera di tornare come X-23 in Avengers: Doomsday

In pochi si aspettavano di rivedere Dafne Keen nei panni di Laura, alias X-23, dopo la sua acclamata interpretazione in Logan – The Wolverine, ma l’attrice (nota anche per la serie His Dark Materials) ha avuto l’opportunità di riprendere il ruolo in Deadpool & Wolverine come parte di una squadra composta da Blade (Wesley Snipes), Elektra (Jennifer Garner), Gambit (Channing Tatum) e il defunto Johnny Storm (Chris Evans).

Laura appare di nuovo nei momenti finali del film, dopo essersi riunita con Logan e Deadpool, lasciando così aperta la porta per un suo eventuale ritorno. Ci sono state voci secondo cui X-23 tornerà in Avengers: Doomsday (insieme a quasi tutti gli altri personaggi dell’MCU), ma Keen non faceva parte del primo cast annunciato, quindi il suo ritorno rimane per ora non confermato.

A Keen è stato dunque di recente chiesto se tornerà nei panni della feroce giovane mutante nel prossimo grande evento Marvel durante un’apparizione al Fan Expo Canada, e lei ha risposto: “In realtà non ne ho idea. Lo spero”. Il film è in fase di riprese già da un po’, quindi Keen dovrebbe già sapere se farà parte del progetto o meno. Il fatto che non abbia negato categoricamente la sua partecipazione porta a pensare che X-23 sfodererà i suoi artigli al fianco di Wolverine nel grande film dell’MCU in uscita il prossimo anno.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.