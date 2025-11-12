Super Mario Galaxy svela il nuovo look di Yoshi e anticipa altri due amati personaggi nel sequel

Il film Super Mario Galaxy ha rivelato un nuovo look di Yoshi e anticipa l’arrivo di altri due amati personaggi nel sequel in uscita. La trama del film Super Mario Galaxy vedrà Mario tornare per una nuova avventura, questa volta ispirata ai giochi Super Mario Galaxy di Nintendo. Il trailer dovrebbe arrivare domani alle 9:00 ET.

Ora, IGN ha pubblicato le immagini di una confezione trapelata di biscotti Pillsbury Yoshi a forma di uovo, che offrono un primo sguardo a Yoshi nel film The Super Mario Galaxy. La parte anteriore e posteriore della confezione mostrano anche l’Osservatorio Comet, il luogo in cui risiede Rosalina nei giochi Super Mario Galaxy. È un forte indizio che lei apparirà nel sequel.

Inoltre, il retro della confezione include una mappa stellare che collega vari pianeti, molti dei quali sembrano luoghi familiari dei giochi. Mario e Yoshi sono visibili anche nell’angolo in alto a destra nella loro classica posa dalla copertina di Super Mario Galaxy 2. È presente anche un graffito di Bowser Jr., che conferma la sua apparizione nel film.

Per vedere il design di Yoshi e gli indizi su Rosalina e Bowser Jr., date un’occhiata alle immagini della confezione dei biscotti Pillsbury qui sotto:

La scena post-crediti del film Super Mario Bros. ha offerto un primo sguardo a Yoshi che nasce dal suo uovo a Brooklyn, confermando la sua apparizione nel prossimo sequel. Solo nel settembre 2025 è stato rivelato ufficialmente il titolo del sequel. Tuttavia, questa confezione Pillsbury ha offerto maggiori dettagli su cosa aspettarsi dal film quando uscirà.

Non solo Mario lavorerà con Yoshi, come nel secondo gioco della sotto-serie, ma sembra che apparirà anche Rosalina. Nei giochi Super Mario Galaxy, Rosalina è la Guardiana delle Stelle, che protegge i Luma. Nel primo gioco, chiede l’aiuto di Mario dopo che Bowser ha rubato le Power Stars e le Grand Stars del Grand Observatory.

Per quanto riguarda Bowser Jr., è apparso per la prima volta in Super Mario Sunshine, ma compare in entrambi i giochi Super Mario Galaxy. Ha un ruolo più importante in Super Mario Galaxy 2, dove compare frequentemente dopo che Bowser rapisce la Principessa Peach e la porta nello spazio. La comparsa dei suoi graffiti indica che potrebbe avere un ruolo simile nel film.

Con due nuovi personaggi della serie confermati, oltre a un’anteprima dell’accuratezza di Yoshi, The Super Mario Galaxy – Il film si preannuncia come un’altra avventura ricca di easter egg nel mondo di Mario. La confezione Pillsbury promette anche un’avventura attraverso più pianeti, che potrebbe contenere ancora più riferimenti alla duologia di videogiochi.